春水堂誤用工業檸檬酸泡茶　醫曝危險性：一分鐘就有傷害

▲春水堂稽查。（圖／食安處提供）

▲地方衛生局進行春水堂稽查。（圖／食安處提供）

記者趙于婷／台北報導

春水堂台中公益店員工誤將裝有稀釋清潔液的保溫瓶，當成回沖熱茶的容器，幫消費者回沖，結果有3名顧客喝完疑似灼傷就醫。醫師指出，一般家用的檸檬酸濃度不高，但如果是工業用的，酸度比較高，可能會造成腐蝕性傷害，要特別注意的是，這類傷害往往是「一分鐘就造成」，一旦誤喝一定要盡快就醫。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說明，檸檬酸一般用來清潔保溫瓶、熱水瓶，一般家用的濃度不高，理論上不會造成嚴重傷害，但如果是工業用的，因為比較酸，可能就會造成腐蝕性傷害，只要是強酸（pH值2以下）或強鹼（pH值12以上）都會造成傷害。

楊振昌說，患者就醫第一時間會做內視鏡和胃鏡評估傷害程度，嚴重度分為一、二、三級，一、二級則通常不太會有後遺症，但第三級可能造成食道破裂，還會有敗血症等死亡風險，也可能留下食道狹窄、胃狹窄、吞嚥困難等後遺症，甚至有人可能需要重建食道，因此意外發生時，第一時間一定要就醫。

針對此一事件，春水堂總公司發出聲明，證實昨日發生誤食意外，主因是一名剛到職僅兩週的新進員工，因對作業流程不熟悉，誤拿了貼有「清潔中」標示的保溫瓶。事發當下，區主管及店長立即陪同顧客前往中國醫藥大學附設醫院掛急診，並進行相關檢驗，今天上午主管也陪同顧客回診，公司將全額支付相關醫療費用。

