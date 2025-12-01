膠原蛋白怎麼吃最有效？營養師揭「吸收率翻倍」關鍵吃法

記者黃稜涵／綜合報導

隨著保養意識提升，愈來愈多人開始透過食補與營養補充品調整體質，其中「膠原蛋白怎麼吃，才算吃對」成為網路上最常被討論的保養問題之一。營養師張語希在粉專分享，補充膠原蛋白並不是吃下去就好，時間點、搭配食物與飲食習慣，都是影響效果的重要關鍵，只要掌握方法，吸收度能明顯提升！

▲隨著年紀增長，補充膠原蛋白成了許多人維持狀態的重要選項。（示意圖／www.pakutaso.com）



張語希表示，膠原蛋白最好在「空腹」時補充，包括早上起床後或睡前，是胺基酸吸收力最強的時段，這時攝取，膠原中的小分子胺基酸能較快進入血液循環，讓身體有效利用。因此，想讓保養更省力，選對時間比多吃還重要。

她也提醒，若能與「維生素C」一起搭配，效果會更完整，維生素C是膠原蛋白合成過程中不可缺少的角色，能協助身體更順利地進行「膠原生成」，奇異果、芭樂或檸檬水，都是方便取得的維生素C來源，與膠原蛋白一起補充，有助於讓效果更上一層樓。

除了維生素C，「鋅與銅」更是膠原生成過程中重要的輔助營養素！張語希指出，研究已證實鋅與銅是組成膠原與骨基質所需的輔因子，若能一併補充，對關節靈活度與身體活動性都有助益。富含鋅的食物包括牡蠣、牛肉與南瓜子，而富含銅的來源則有腰果、杏仁與動物內臟，日常三餐中適度安排，便能自然完成膠原補充的關鍵搭配。

不過，張語希也提醒，有些飲食習慣會讓膠原補充事倍功半，其中最常被忽略的就是高糖飲食。大量攝取糖分會導致膠原蛋白發生糖化反應，破壞結構，使皮膚彈性下降、老化速度加快。她強調，補充膠原蛋白時最好避免搭配含糖飲料，否則不但影響吸收，也可能抵銷保養效果。

至於每天應補充多少膠原蛋白才足夠？張語希建議，一般成年人每日攝取量約落在2500至5000毫克之間，連續補充至少八週，效果會最明顯。她也提醒，想要真正看到變化，保養絕不能只靠單一營養，「持之以恆」與「均衡飲食」才是最基本的核心原則。

張語希補充，只要掌握三個重點「早上空腹補充、三餐均衡攝取、持續八週以上」，就能為身體累積穩定變化。她鼓勵民眾，只要每天多一點努力，搭配良好作息，就能讓身體逐步建立起自己的保養節奏，真正把膠原蛋白吃進去、用得上。

▼張語希營養師指出，膠原蛋白「吃對時間、搭配食物」才是關鍵。（圖／翻攝自營養師張語希粉絲專頁）

