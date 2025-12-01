人到中年就開始掉肌肉　最新亞洲共識：肌少症篩檢提前至50歲

▲台北榮總、陽明交通大學今舉行最新肌少症研究成果發表會，呼籲民眾及早預防肌少症。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

台灣高齡化趨勢明顯，防治肌少症備受重視。民眾多以為這是老人問題，但根據最新研究，其實人到中年，肌力與肌肉量都開始下降，故最新共識已將肌少症篩檢年齡從65歲下修至50歲；醫師說，中壯年族群須及早強化肌肉，且運動菜單要有「阻抗運動」，並搭配均衡飲食、足量蛋白質，以降低失能風險。

這份國際共識由關渡醫院院長、陽明交通大學健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭領銜，整合亞洲8大世代研究、近 3 萬 5 千名個案的長期資料後提出。他表示，一般人在20至70歲間，肌肉量約流失40%，但60歲後速度加快，平均每年約流失1.4%至2.5%，衰退情形明顯，故民眾多數認為肌少問題是老後才要擔心，但分析大量資料後可發現，中年為肌肉功能重要轉折點，及早介入，老年較不容易失能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，由於亞洲人肌肉量原本便低於白種人，若依照西方國家的診斷標準，可能無法有效找出高危險群，故這項研究分析大量亞洲資料，並據此調整診斷條件等要素，更有助東方人預防、治療。

據統計，亞洲肌少症盛行率約16.5%，嚴重肌少症約4.4%，但可能有肌少症比例高達28.7%，也凸顯肌少症評估最好將時間點提前。

陳亮恭指出，從研究可見，亞洲人肌力從45歲加速衰退，55歲肌肉量開始顯著下降，所以若能在中年階段進行篩檢，可更精準找出風險族群，避免肌少症嚴重影響生活，而新版內容也與世界衛生組織「高齡整合照護」接軌，使評估更具一致性。

另在新版共識中，肌少症診斷必須同時符合低肌肉量與低肌力，步行速度、5次起立測試等，則不再作為診斷條件，而是用於預後評估，對此，陳亮恭說，此改變反映臨床觀察，因為某些看似行動自如的中年人，實際已明顯肌力下降，日常卻不易察覺，愈早進行精準評估，愈能在體能退化前介入。

近年研究也已確認，肌肉並非單純的運動組織，而與代謝、心血管、大腦、骨骼、脂肪與免疫系統緊密連動，故新版共識引入「強化肌肉健康」概念，強調應從中年開始啟動長期策略，有助降低慢性病發生。

這份亞洲版共識日前已發表於國際頂尖醫學期刊《Nature Aging》。陳亮恭表示，《Nature》系列期刊極少刊登臨床指引，此次能被收錄，代表國際高度重視亞洲在肌少症研究提出的新方向，也為台灣人口老化提供更具前瞻性的解方。