ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

變冷就關節僵硬　醫點名「5族群」是退化高風險群

膝蓋,膝關節,退化性關節炎,關節退化,關節炎。(圖／達志／示意圖)

▲近期天氣開始轉涼，不少人會明顯感覺關節不適。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期天氣開始轉涼，不少人早上起來會感覺膝蓋有點卡卡緊緊的，醫師指出，不只是膝蓋會出現退化性關節炎，「尾椎、腰椎、手指、髖關節」，都有可能出現關節發炎和退化的情況，尤其是「超過65歲以上的年長者、進入更年期的婦女、骨質疏鬆、工作需要搬重物和長時間久坐久站、關節曾受過嚴重傷害」都是關節退化高風險群。

中醫師郭家榕指出，退化性關節炎症狀會循序漸進出現，首先是關節發炎，關節活動時出現緊繃腫脹感，接著早上起床會感覺到關節僵硬，同樣的姿勢固定太久也會感覺到僵硬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果已經明顯感到關節僵硬但卻沒有處理，接下來關節活動度會變差，無法完全伸直，甚至出現關節變形、沾黏的情況，會聽到關節摩擦的聲音，最嚴重的情況，會長出骨刺壓到神經，有麻木、電到的感覺。

中醫師推薦八段錦。（圖／醫師提供）

▲中醫師推薦八段錦。（圖／醫師提供）

除了西醫治療，在中醫方面，郭家榕說，通常可透過針灸治療，臨床上常用的關節保養藥物則是龜鹿二仙膠，成分是龜板、鹿角、枸杞、人參，龜板和鹿角富含多種氨基酸，有強壯筋骨的作用，人參可以補氣、抗疲勞、增加免疫力，枸杞有助滋補肝腎和筋骨。

另外，郭家榕也建議，每天早上可以做15分鐘的八段錦，能夠讓全身氣血循環，放鬆緊繃的筋絡，讓關節和周圍的筋膜柔軟有彈性，保護關節不容易受傷。

【違停藏5逃逸移工】女所長查違停逮5逃逸移工　舉槍喝令司機鎖門：不要動喔

關鍵字： 膝蓋 膝關節 關節退化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

鑽研兒童精神醫學的詩人　陳牧宏入列全球頂尖2%科學家

新北流感疫苗剩8萬劑　65歲以上接種抽iPhone 17

醫揭胰臟癌9大風險因子　「無症狀時揪出」7成有機會開刀治療

眼球卡骨頭！他車禍「臉骨全碎」剩複視後遺症　醫揭恐怖警訊

變冷就關節僵硬　醫點名「5族群」是退化高風險群

便秘男強力灌腸惹禍「直腸破了一大洞」 糞水亂竄引發腹膜炎

男關節腫到不能走　竟是「結核菌」入侵

人工生殖療程一次失敗不代表結束！醫病合作個人化療程　助不孕夫妻樂孕求子

醫美診所納評鑑引反彈　台大醫學院長：做得好就不怕

讀者迴響

回到最上面