變冷就關節僵硬　醫點名「5族群」是退化高風險群

▲近期天氣開始轉涼，不少人會明顯感覺關節不適。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期天氣開始轉涼，不少人早上起來會感覺膝蓋有點卡卡緊緊的，醫師指出，不只是膝蓋會出現退化性關節炎，「尾椎、腰椎、手指、髖關節」，都有可能出現關節發炎和退化的情況，尤其是「超過65歲以上的年長者、進入更年期的婦女、骨質疏鬆、工作需要搬重物和長時間久坐久站、關節曾受過嚴重傷害」都是關節退化高風險群。

中醫師郭家榕指出，退化性關節炎症狀會循序漸進出現，首先是關節發炎，關節活動時出現緊繃腫脹感，接著早上起床會感覺到關節僵硬，同樣的姿勢固定太久也會感覺到僵硬。

如果已經明顯感到關節僵硬但卻沒有處理，接下來關節活動度會變差，無法完全伸直，甚至出現關節變形、沾黏的情況，會聽到關節摩擦的聲音，最嚴重的情況，會長出骨刺壓到神經，有麻木、電到的感覺。

▲中醫師推薦八段錦。（圖／醫師提供）

除了西醫治療，在中醫方面，郭家榕說，通常可透過針灸治療，臨床上常用的關節保養藥物則是龜鹿二仙膠，成分是龜板、鹿角、枸杞、人參，龜板和鹿角富含多種氨基酸，有強壯筋骨的作用，人參可以補氣、抗疲勞、增加免疫力，枸杞有助滋補肝腎和筋骨。

另外，郭家榕也建議，每天早上可以做15分鐘的八段錦，能夠讓全身氣血循環，放鬆緊繃的筋絡，讓關節和周圍的筋膜柔軟有彈性，保護關節不容易受傷。