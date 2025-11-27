醫美診所納評鑑引反彈　台大醫學院長：做得好就不怕

▲台大醫學院院長吳明賢出席2025智慧健康新紀元－科技賦能，促進全民健康論壇受訪談醫學美容嚴管。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部整頓醫美亂象，擬修法要求執行高風險手術的醫美診所接受評鑑，但仍有待與醫界團體協商凝聚共識。台大醫學院院長吳明賢今（27）日強調，評鑑的目的是為了患者好，為病人的安全跟醫療品質，「只要做得好，就不必害怕評鑑」。

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案強化醫美管理，要求執行醫美處置必須接受一般醫學訓練（PGY）；所有醫美「手術」都要有大外科系專科訓練才能執行，高風險手術更限制必須是特定專科；針對執行高風險手術醫美診所必須要經過「評鑑」，相關措施引發醫界團體兩派論戰。

台大醫院健康管理中心今舉辦「2025智慧健康新紀元——科技賦能，促進全民健康論壇」，吳明賢以「從疾病醫學到精準健康」為題發表演說，會後接受媒體聯訪時表態贊同衛福部改革手段，認為是正本清源。

吳明賢認為，醫學系6年制加上2年PGY訓練，才讓醫師具備完整訓練與臨床實習，可以獨立執業；他也支持診所納入評鑑，強調評鑑的目的是為了患者好，為病人的安全跟醫療品質，不管是任何的評鑑，重點就是「醫療品質」跟「病人安全」，評鑑是好事，「就像我們醫院也不時的有各式各樣的評鑑，假如你真的做得好，你其實是不怕人家評鑑。」

針對部分團體憂心醫策會壟斷評鑑，應由醫師公會、各專科醫學會（整外、皮膚科、耳鼻喉科等）、其他具醫療專業的法人或公會團體共同參與，確保制度多元透明並可監督。吳明賢則認為這並不涉及壟斷，而是專業的問題。學會本就是為了促進學術發展、教育會員、保障權益、國際交流等事務，成立目的並不包含評鑑。

衛福部醫事司與40個相關醫界團體昨日開會之後，確立直美醫師的關門條款，108年之後醫學系畢業生，需完成2年期醫師畢業後一般醫學訓練（PGY）才能執行醫美業務，未完成者則需要補訓；至於醫美診所評鑑問題則留待下週會議討論。

醫事司長劉越萍說，既然醫界不想要接受評鑑、不滿意衛福部的要求，且對於病人安全醫界是責無旁貸，那如何加強管理，會請相關團體提出自己版本，讓社會大眾公評。