天冷急重症病患增　醫：胸悶、呼吸不適快就醫

▲醫師提醒，近日急診室急重症患者增加。（圖／記者許宥孺攝）



記者趙于婷／台北報導

近日全台明顯有感降溫，有急診醫師指出，這幾天病患沒有真的爆多，但急重症個案卻明顯變多，還有年僅50歲的患者OHCA。他提醒，天氣明顯變冷，睡醒後一定要多穿衣物保暖，如果有胸悶、呼吸不適等問題，要趕快去看醫生。

一名急診醫師在臉書粉專「急診醫師碎碎唸」提到，天氣真的變冷了，急重症的病人多了不少，加護病房一度待床到6位，其中有人跌倒骨折，還有OHCA。讓他驚訝的是，有2名OHCA的病人居然都才50歲出頭，讓他聽得腳底發冷。他提醒，天氣冷大家還是要穿暖一些，有胸悶不舒服、呼吸不適的，建議去看一下醫生，最好是看門診，不要看急診。

天冷容易引發心血管疾病，國健署提醒，當溫度降低時，血液濃稠度會增加、血壓容易不穩定，易誘發心臟病、急性中風，呼籲具備高危險因子的病人，例如糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病、抽菸、酗酒、肥胖、缺乏運動，或曾有中風、缺血性心臟疾病史等，須特別小心。

另外，冬天清晨起床時，首先應提前準備好保暖衣物，放在容易取得的位置，起床後，先輕微活動四肢讓身體暖和起來，再慢慢坐起，穿上保暖衣物，扶著床邊穩步行走，記住「慢、熱、起、穿、行」的口訣，避免過於急促動作，以免引發身體不適。