男染流感「只吃成藥」變重症插管　醫：要把握48小時黃金治療期

本周天冷降溫，疾管署預估流感疫情到12月下旬恐再攀升。醫師說，高風險族群若於初期只靠成藥，往往錯過感染後48小時黃金治療期，如今已有更便利的治療方式，包括口服、吸入與「單次療程」等，只要及早就醫，降低重症及併發症風險的選擇更多。

亞東醫院今舉辦流感衛教活動，內科部副主任王秉槐提到，日前一名有高血壓、肺阻塞的72歲男性，旅遊途中發現旁人陸續出現感冒症狀，後來他也發燒、喉嚨痛、感到倦怠，卻僅自行買成藥而未就醫，結果返家後症狀急遽惡化，最後送急診插管治療，確診A型流感。

王秉槐強調，流感對高齡、慢性病患有如「助燃劑」，若旅遊或聚會較多，要留意同行者有無上呼吸道症狀，一旦出現發燒或明顯不適，務必即刻就醫。

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達則說，今年流感呈現H1N1、H3N2雙病毒共存，近期更以傳染力強、變異快的H3N2為主，在家庭、校園都容易造成群聚，民眾若輕忽症狀，錯過前48小時治療黃金時間，中壯年、慢性病患都可能迅速惡化，出現肺炎或呼吸衰竭。

亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆指出，台灣高齡及慢性病人口持續增加，若染流感更易引發重症，甚至影響家庭照護量能，「一人中鏢、全家感染」愈來愈常見，提醒家中若有長輩或慢性病患，更需留意病情變化。

針對治療，王秉槐表示，目前流感治療方式多元，包括口服、吸入、針劑還有單次療程，重症病人可用針劑迅速阻斷病毒、加速恢復，生活忙碌者也可透過單次口服2顆藥遏制病毒複製，是抑制病毒釋放的克流感之外的選擇，不過所有選項都應在出現症狀後48小時內與醫師討論，才能顯著提升療效，減少家庭內交叉感染風險。