病友團體喊「變美不該是場冒險」　支持衛福部嚴管醫美

▲衛福部預告《特管辦法》修正草案嚴管醫美，資料照。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

醫美意外事故頻傳，衛福部預告《特管辦法》修正草案嚴管醫美，引發醫界正反兩方論戰。病友團體今（26）日表態支持修法，強調缺乏足夠的管理機制，不僅影響診所或當事人，也對整個社會造成連動效應；適度的監管並非增加障礙，而是提供明確的標準，讓專業是保障，讓消費者能放心。

衛福部預告《特管辦法》修正草案，要求執行醫美處置須接受一般醫學訓練（PGY）且溯及既往、相關手術限制外科系才能施作、醫美診所接受評鑑等，相關規劃引發醫界內戰，醫師公會帶頭反彈，而醫院協會等醫療專業團體則力挺衛福部。

衛福部長石崇良今日表態堅持「溯及既往」是公益大於私益，「人不應該因愛美枉送生命」，既然發現缺漏就應該補起來；相關爭議醫事司今日下午會和40個醫界團體開會討論。

「變美，本就不該是場冒險。」台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿今日表示，近年社會對醫美的需求愈來愈高，一方面市場蓬勃發展，另一方面則是部分醫美事故引起民眾不安。

劉桓睿細數從2016年減脂手術致死案、2018年抽脂致死案、2021年牛奶針致死案，到2024年電波拉皮舒眠後死亡案，都加深社會對醫美風險的疑慮。這些事件之所以受到放大，不只是個案本身的遺憾，更提醒我們「醫美雖然帶來自信與選擇，但本質仍是醫療行為，安全不能憑運氣。」

劉桓睿強調，缺乏足夠的管理機制，不僅影響診所或當事人，也對整個社會造成連動效應，包含民眾對醫美產生不信任、真正具備專業訓練的醫療人員受牽連、一旦出現併發症，後續急救與治療往往會回到健保體系，成為全體人民共同承擔的成本。

劉桓睿指出，當療程具有侵入性、使用麻醉或影響身體機能時，適當的規範可以讓病人更安全，也能確保執行者具備必要的能力與設備。特別是醫療服務已經走入日常生活，醫美的安全性與透明度就更加重要，制度就不能停留在「特例管理」的思維，無論是第一次嘗試的年輕人，或已經固定保養的族群，大家都應該在「理解風險」與「有能力保護自己的資訊」中做選擇，而不是在資訊不對等中自我摸索。

台灣年輕病友協會支持衛生福利部近期提出的醫美管理調整，並不是反對醫美，而是希望讓醫美這個已成為普遍需求的服務，更加安心、透明、值得信任。適度的監管並非增加障礙，而是提供明確的標準，讓專業是保障，讓消費者能放心。

