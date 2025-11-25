換季容易引發陰道感染　醫教5招遠離搔癢異味：每半年汰換內褲

▲季節交替容易引發陰道感染。（圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／綜合報導

這幾天秋意變濃，不少人衣服愈穿愈多，女性也容易反覆出現陰道感染。東森栢馥森心林診所婦產科醫師嚴絢上指出，良好的日常習慣其實可大幅降低風險，預防方法包括每天更換內褲、半年汰換一次、不過度清潔外陰部、避免灌洗陰道、適度補充益生菌等，這5招都落實，私密處可望更健康。

嚴絢上在臉書分享，陰道保健重點在於「菌叢平衡」，一旦失衡，便容易出現搔癢、異味或反覆感染，而這些往往與生活細節有關，外在清潔與內在調理需同步進行，才能真正改善狀況。

針對預防，嚴絢上建議5招如下：

●正確清潔外陰部而非陰道。仔細清潔大、小陰唇與外陰周邊即可，無需過度沖洗。

●每天更換內褲。若因旅遊或未洗澡，重複穿同一件，感染風險將大幅增加。

●內褲至少半年汰換一次。即使天天清洗，布料仍會老化，容易殘留細菌，建議定期更換。

●避免使用陰道灌洗液。陰道本身就有健康菌叢，灌洗反而破壞屏障，陰道會變得更脆弱。

●適度補充益生菌。有助維持陰道菌叢穩定，降低反覆感染，另需注意不少人愛吃蔓越莓，以為可保養陰道，但其主要作用在「尿道」，並非陰道。

嚴絢上強調，許多女性治療後症狀減輕便鬆懈，因此常復發，如能養成前述簡單小習慣，更有助「妹妹」乾爽、無異味，但若出現分泌物顏色或味道改變、搔癢影響生活，或反覆感染多年，仍需及早就醫，切勿自行忍耐或依賴偏方。