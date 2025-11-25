11月連爆7例M痘確診　均為本國籍青壯男「北中南都有」

▲疾管署副署長曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內M痘病例持續發生！疾病管制署今（25）日公布國內11月已確認7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，個案多為散發病例，但也有部分個案有流病相關性。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年11月24日累計確診504例病例（469例本土及35例境外移入），其中今年計確診52例（45例本土及7例境外移入病例）。

郭宏偉指出，11月份每周都有M痘個案新增，累積確診7例；目前社區疫情傳播風險仍持續，不過，國內持續監測M痘病例的病毒型別，目前均為Clade IIb型，尚未發現有傳染力較強、能在家戶內引發傳播的Clade I型境外或本土病例。

疾管署副署長曾淑慧指出，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。由於接下來就是感恩節、耶誕、跨年等假日聚會活動的高峰，呼籲高風險族群務必儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。

疾管署提醒，目前疫苗庫存仍充足，全國共278家合作醫療院所可提供公費M痘疫苗接種服務，呼籲符合接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。

截至今年11月19日已有103,749人至少接種1劑M痘疫苗，其中72,958人完成2劑疫苗接種，顯示仍有30,791人（占30%）待接種第2劑疫苗。公費接種醫療院所相關資訊可至疾管署全球資訊網/M痘專區/M痘疫苗/M痘疫苗接種服務合作醫療院所項下（ https://gov.tw/3SG ）查詢。

另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗，相關資訊可至疾管署全球資訊網/國際旅遊與健康/旅遊醫學門診項下查詢。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、風險場域暴露史或相關接觸史。