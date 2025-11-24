睡前滑手機好傷身　醫曝「亮光入睡」糖尿病風險飆67%

▲醫師提醒，睡前滑手機增加罹病風險。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

很多人喜歡洗完澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。這樣的習慣看似無害，但其實是默默在讓身體累積風險。醫師指出，研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%。

這項刊登於《The Lancet Regional Health – Europe》的研究，由英國生物樣本庫蒐集近8.5萬名受試者、追蹤長達近8年。研究團隊以光感測器記錄受試者夜間光線暴露量，結果發現，夜間暴露於光線越多，罹患第二型糖尿病的風險越高，若與在完全黑暗環境下睡眠的人相比，暴露在最亮光線環境的族群，風險更是整整高出67% 。

開業家庭醫學專科醫師魏士航解釋，夜晚的人造光（LAN, Light At Night），包含手機、平板、電視螢幕光及室內照明與路燈光污染等，會干擾體內的生理時鐘，抑制褪黑激素分泌，讓身體無法進入休息狀態，進而影響胰島素敏感性與血糖代謝，如果又習慣晚睡或睡眠時間不固定，身體長期在半休息、半清醒的代謝狀態中運作，糖尿病風險自然提高。

許多人以為控制飲食與運動就能穩定血糖，但夜間光線干擾也是「隱藏的破口」。魏士航提醒，當身體的晝夜節律被打亂，不僅會睡不好，還會影響白天精神與食慾，讓人更容易攝取過多熱量，導致體重上升與代謝惡化，因此良好的睡眠與環境光線管理，應與飲食和運動並重，才能真正維持血糖穩定。