帶狀皰疹復發率高　醫示警「6大高風險群」睡不好、壓力大都中招

▲帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，是「水痘帶狀皰疹病毒」再度被喚醒。（圖／北市聯醫提供）

記者趙于婷／台北報導

帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，是「水痘帶狀皰疹病毒」再度被喚醒，人得過水痘後，病毒就潛伏在神經節中，當免疫力下降時，病毒復甦沿著神經活動，造成皮疹與劇痛。醫師提醒，帶狀皰疹多見於50歲以上族群，也常發生在「糖尿病、癌症、腎臟或肝病患者、長期服用類固醇或免疫抑制劑者」，另「壓力大、睡眠不足者」也屬高風險族群。

台北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀指出，帶狀皰疹多見於50歲以上族群，年齡愈大，病毒再活化的機率愈高，帶狀皰疹是神經發炎造成的痛，常在皮疹出現前就開始，病人描述的疼痛包括灼熱、針刺、電流竄動或酸麻，若神經嚴重受損，皮疹癒合後仍可能留下「帶狀皰疹後神經痛」，痛感可持續數月甚至數年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

皮疹出現後，盡早使用抗病毒藥，可明顯減少後遺神經痛。多數患者以口服藥為主，必要時可加上神經止痛藥（如：Gabapentin、Pregabalin、Amitriptyline等）或外用止痛貼片、神經阻斷注射等輔助治療。

徐廷儀表示，大部分帶狀皰疹患者，只要盡早使用口服抗病毒藥物，效果通常都很理想，不需要打針。但若有出現「併發疱疹性腦炎、侵犯眼角膜、視網膜或外陰部、免疫功能低下、新生兒水痘」等，病毒可能擴散或造成嚴重併發症，就可能需要靜脈注射治療。

帶狀皰疹不僅痛得難以忍受，還可能留下長期神經痛，讓人生活大受影響。徐廷儀提醒，帶狀皰疹疫苗能有效提升免疫力，預防率高達9成以上，建議50歲以上成人接種兩劑（間隔2至6個月），即使過去曾得過帶狀皰疹，也可以再施打，降低復發與併發症風險。