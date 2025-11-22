醫美修法衝擊近千家診所　醫憂「被迫失業」：只能打雷射、做微整

▲衛福部推強化醫美管理，終結直美、要求執行醫美處置要經過PGY訓練等，但從業醫師們有不同意見。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

為加強管理醫美亂象，衛福部近日預告《特管辦法》修正草案，卻引發部分醫美從業醫師反彈。形體美容外科醫學會批評，此次修法程序粗糙未充分溝通，恐讓全台近千家診所、上萬名從業人員受衝擊，醫美手術相關專科限制，恐也讓過去屬於合法施作手術的醫師「被迫」失業，只能打雷射、做微整。

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案，分三級強化醫美管理；第一、執行非侵入性的光電、雷射、針劑等醫美處置，必須接受一般醫學訓練（PGY）訓練；第二、所有醫美「手術」都要有大外科系專科訓練才能執行，高風險手術更限制必須是特定專科；第三、針對執行高風險手術醫美診所必須要經過「評鑑」。

形體美容外科醫學會發布聲明，批評特管辦法修法程序粗糙。學會常務理事、開業醫美診所院長邱正宏表示，新法若真上路，全台至少一千家醫美診所受到影響，且不只醫師，連同診所工作人員及其家庭，超過萬人受到衝擊。

「我們不是反對管理，而是反對缺乏程序、缺乏證據、可能讓病患更危險的管理方式。」邱正宏指出，依照行政程序法預告需60天再行公告，特管辦法卻僅預告30天，然而這件事情並未如新冠疫情等具急迫性或特殊情況，程序上難以服眾。

邱正宏舉例，現行特管辦法已針對高風險醫美手術限定由專科醫師執行，且當初修法也不溯及既往，所以過去有些很會做隆乳、拉提手術的家醫科醫師，因為相關執行經驗累積，允許繼續做手術，但是這次相關專科限制卻要求非特定專科不能做手術，新制一實施，這些醫師恐怕就失業，只能打雷射、做微整。

邱正宏也提到，國內僅有醫策會一家負責認證，恐涉及圖利、壟斷，加上全台灣數百家醫美診所在做特定手術，「如果新制實施兩年內無法全部通過認證，是否也都得關門？」

至於後送契約制度，邱正宏批評，學會會員面臨一大問題，就是鄰近醫院不願簽約，讓他們得找更遠的醫院簽約後送，但如果發生緊急狀況，救護車可能被迫送往「已簽約但更遠」的醫院，無法依照現行「最近且最適當醫院」原則送醫，延誤黃金救命時間，反而更危險。

邱正宏強調，自己的診所都符合新法規要求，只是反映其他大多數會員的意見。他說，要提升病人的安全，真正重點應該是要求醫美醫師都具備急救跟緊急照護能力，建議推動相關認證。

學會四大訴求包含，暫緩本次修法，進行跨領域、跨專科完整衝擊評估，下週二將在立法委員王正旭出面之下召開協調會進行溝通。