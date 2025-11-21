快訊／「陸製卸妝膏、綠藤生機護唇油」驗出蘇丹紅　食藥署令下架

▲食藥署副署長王德原，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內首見化妝品驗出禁用蘇丹色素！食藥署今（21）日公布，網購平台銷售中國大陸製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」和綠藤生機自主通報「專心護唇油-莓紅版」檢出蘇丹4號，需全面下架問題產品；經查國內進口商輸入新加坡問題原料也檢出蘇丹4號，相關下游14家業者包含歐萊德等，要求暫停販售下架，且於下周一前完成自主清查。

整起事件是起因於今年10月底，傳出中國製化粧品、保養品用到摻有蘇丹色素的原料，其源頭是新加坡Campo Research( Campo Cosmetics) Pte. Ltd.公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料，引發關注。

食藥署副署長王德原表示，食藥署11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，並加強自主管理，且同步針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗。

王德原指出，食藥署在網購平台（MOMO商店）抽驗到一款中國大陸製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」(批號：B5A1431)，11月17日檢驗確認含有禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3 ppm。食藥署已立即要求網路平台全面下架問題產品，且販售業者歐妮公司沒有依照規定做化妝品登錄、且檢出禁用成分、又無中文標示，要移請所轄衛生局裁處，並呼籲消費者停止使用問題產品。

另一方面，食藥署11月12日接獲綠藤生物科技股份有限公司透過「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」(批號: M25062702、M25073001、M25100701)疑檢出蘇丹4號（CI 26105）。王德原解釋，綠藤生機產品在自主檢驗時使用食品檢驗方法，過程一度未驗出，後來經過調整又有檢出，食藥署國家實驗室建立17日確認建立蘇丹紅檢驗方法，並於21日進一步檢驗確認檢出禁用色素。

▲▼食藥署檢出化妝品含有禁用蘇丹紅。（圖／食藥署提供）

為掌握原料流向，食藥署11月19日會同轄區衛生局赴原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，並當場查扣及封存該公司自新加坡輸入 Campo Research( Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 製造之疑似問題紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）原料5批，命業者不得再供應、移動或使用，食藥署國家實驗室於11月20日確認其中3批(批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10)原料均檢出禁用色素：蘇丹4號（CI 26105）。

為嚴防問題產品擴散，食藥署已於11月20日要求該公司提供購買原料之相關下游廠商14家業者資訊，且要求下游業者須於48小時內完成清查並回報使用狀況，業者應強化自主管理，未經確認安全前，相關產品一律不得上架販售，食藥署將持續追蹤並依法嚴辦，以確保國內化粧品安全無虞。另為釐清是否尚有其他業者輸入新加坡Campo Research(Campo Cosmetics) 公司之問題原料，食藥署已於11月18日函請財政部關務署提供相關輸入報關資料，以利進一步追查。



▲亦鴻企業有限公司自新加坡輸入之紅色複方原料流向業者清單。（圖／食藥署提供）

食藥署說明，蘇丹4號（CI 26105）為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，依同法第22條，可處新臺幣2萬元至5百萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。

食藥署提醒民眾，如購買到有疑慮產品，應停止使用並向廠商辦理退換貨；如出現皮膚紅腫或搔癢等不適，應立即洽詢皮膚科醫師。消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、合法登錄之商品，避免購買來路不明商品，以降低使用風險。若使用化粧品發生不良反應，可通報食藥署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」，網址：http://qms.fda.gov.tw/tcbw/，通報專線：02-2521-5027。





▲食藥署檢出化妝品含有禁用蘇丹紅。（圖／食藥署提供）