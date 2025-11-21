總統吃壽司隔天「福島食品全解禁」　食藥署否認相關：依程序公告

▲賴清德總統20日分享吃帆立貝、壽司，力挺日本水產。（圖／翻攝自X）

衛福部食藥署今（21）日傍晚公告即日起全面取消日本福島食品輸入限制，讓日本食品回歸常態管理措施。然而日本首相高市早苗因談「台灣有事」論調引發中國大陸不滿，重啟日本水產品禁令，賴清德總統昨日則特別分享自己吃日本水產品的照片力挺，這也讓福食解禁時間點耐人尋味。食藥署長姜至剛強調「沒有啦」，相關公告完全按照行政程序。

食藥署今日下午5點公告廢止「自日本輸入食品須檢附產地證明文件，始得申請輸入食品查驗」，並自即日生效。這也宣告我國自福島核災發生14年來對於日本福島食品輸入相關管制終於全數取消，回歸一般輸入食品邊境管制。

食藥署署長姜至剛表示，根據國際原子能總署(International Atomic Energy Agency, IAEA)公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內之食品管制，有效管控食品供應鏈之安全性。

且自 2011 年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗 27 萬餘批次，不合格率為 0 ，另依據科學數據，我國對日本食品之風險評估之額外輻射暴露風險為「可忽略」。

姜至剛指出，在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。預告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國(含香港、澳門)、俄羅斯及韓國。

食藥署預告時間為8月29日，10月29日預告期滿，期間沒有收到任何特殊反對意見，然而在11月21日公告生效，前一天賴清德總統才在臉書秀出午餐吃壽司和味噌湯，用行動力挺日本水產。被問及福島食品解禁是否和日本「台灣有事」言論引發中國大陸不滿，祭出旅遊限制，並重啟日本水產品禁令有關？姜至剛連忙直呼「沒有啦」，強調時間上完全依照行政程序。