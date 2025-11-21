快訊／日本福島5縣食品全解禁！衛福部公告廢止管制：即起生效

▲食藥署署長姜至剛，資料照。（圖／記者趙于婷攝）

日本福島食品全面解禁！食品藥物管理署今（21）日傍晚將公告廢止「自日本輸入食品須檢附產地證明文件，始得申請輸入食品查驗」，並自即日生效。這也意味福島核災發生14年來，國內對於日本福島食品輸入相關管制終於取消，回歸一般輸入食品邊境管制。

日本福島核電廠民國100年因311強震與海嘯導致輻射外洩，事故距今已14年。核災發生後，各國針對核災地區全面進行嚴格管制，輸台需要提供產地證明和輻射檢測報告。而國際上原有53個國家（地區）對日本食品採取管制措施，目前已有49個國家（地區）完全解除管制措施，除了台灣之外，僅剩中國、韓國、俄羅斯還有相關管制措施。

據了解，食品藥物管理署8月29日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，預告期60天期間沒有收到任何特殊反對意見，今日下午5時公告廢止，即日起生效。

食藥署署長姜至剛9月1日受訪表示，依據我國對日本食品的風險評估結果，額外輻射曝露所產生的風險為可忽略，因此在8/29預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」（即禁止進口之規定）草案，回歸源頭管理及邊境管制，由日本政府就其限制流通的食品進行管制。

姜至剛當時也提到數據，台灣在111年2月21日及113年9月25日，陸續調整日本食品管制措施，111年2月21日至114年7月31日期間，就5縣（福島、茨城、櫪木、群馬、千葉）檢驗21,717批，14年來在邊境檢驗26.3萬餘批次，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為0。

姜至剛甚至一度說出，去年日本是台灣人出國遊玩第一名，有600多萬台灣人赴日，台灣人對日本食品並不陌生，在當地也吃得很開心、玩得很開心。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海受訪表示，他的立場是同意政府解禁，但仍建議食藥署，食安把關政策是滾動式，並非一成不變，未來如果台、日雙方在邊境查驗，還是有查到福島食品有超標或異常現象的話，就要重新檢討政策。

依據「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」，銫-134與銫-137之總和限量為100貝克/公斤，顏宗海指出，福島食品未來也只是恢復當作一般進口食品來檢驗，而銫-134半衰期為二年，銫-137半衰期30年，半衰期長的還是要特別注意。