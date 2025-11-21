醫美診所做「高風險手術」需接受評鑑　抽脂、削骨、拉皮都納入

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

終結「直美」亂象，衛福部擬修正《特管辦法》加強管理，要求從事醫美的醫師都必須完成兩年PGY訓練，引發醫界討論。衛福部長石崇良今（21）日進一步說明，管理辦法除要求醫師，針對抽脂、削骨、拉皮等最高風險的醫美手術還將比照醫院，進行診所評鑑，為民眾的生命跟權益把關。

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）修正草案，強化醫美管理，也把過去醫學生畢業後，沒有進入醫院接受訓練直奔醫美診所（直美）之路將被堵死。

石崇良今日出席「2025 幸福從鄰開始，從⼼延續研討會暨⾼齡樂活創意⽅案⼿冊頒獎典禮」，他會前受訪主動談及醫美管理規劃，《特管辦法》會分成三級來管理，第一是一般非侵入性的光電、雷射、針劑等醫美處置，必須接受PGY訓練，不是畢業之後就可以直接從事；第二是所有醫美手術都要有大外科訓練才能執行，第三則是針對執行高風險手術醫美診所必須要經過評鑑。

石崇良舉例，像是抽脂量達一定cc數、削骨、全身拉皮等，最高風險的手術，未來不只看醫師資格，還要看整個提供服務機構的品質跟安全，才能確保病人的權益。

石崇良也提到，過去診所不需要接受評鑑，卻執行了高風險的手術，而這些在醫院執行都是接受評鑑的，手術安全不僅是醫師，還要整個環境、團隊一起重視才有辦法。他說，醫院都經過了評鑑制度，到了診所時卻視而無睹，沒有做好把關，「沒有為民眾的權益跟生命安全把關，我覺得是不對的。」至於評鑑方式、內容跟標準，會因為規模不同做一些調整，可以討論，但必須把關。

形體美容外科醫學會為此發布聲明提出3點質疑，評鑑權限集中於單一民間團體，等同將公權力外包，恐形成壟斷結構、急診專科醫師得以直接轉任醫美醫師，勢必加劇第一線急診人力外流、後送契約制度將削弱專業判斷，使病患緊急後送面臨延誤風險。

石崇良表示，確實推動過程有一些意見，已經請醫事司開會和大家溝通，但相關原則是確定的，因為這些是高風險手術施作非屬生命危險狀態的民眾，過去發生幾起不幸事件，都因為醫美手術剝奪民眾生命，必須要強化醫美的管理。