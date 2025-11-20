他車禍腦出血「密集復健」重拾工作力　醫籲掌握半年黃金期

▲林允中醫師分享病人車禍腦出血與骨折治癒後，透過職能治療重返職場。（圖／部立台北醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

46歲的李先生今年2月下班途中遭遇嚴重車禍，導致硬腦膜下出血、右手橈骨骨折，右半身無力、頭暈不止、注意力短暫，住院接受治療。原預計5月返回食品加工廠上班的他，卻在第一天就因為搬不動冷凍肉品、操作緩慢，而遭判定無法勝任工作，讓他一度覺得「沒救了」，所幸後續在一個月密集復健、職能治療，透過模擬工作、實作訓練，才順利返崗。

收治個案的部立台北醫院復健科醫師林允中表示，大腦受外力重擊的病人，常出現動作障礙、認知與情緒問題，影響職場表現，「他不是不努力，而是身體還沒準備好。」為了幫助李先生重回職場，安排他進入職能治療。

職能治療師黃如燕為李先生進行工作分析，評估搬運、操作與體力需求，其實他的日常生活功能已恢復，但主要是工作需要長時間站立、負重搬運、操作機台，這些都需要手腕穩定性與核心肌耐力，後續透過三大面向設計客製化的職能訓練方案：

1.手腕訓練：使用啞鈴與握力器，重建右手穩定度與握力。

2.核心強化：透過橋式與死蟲式訓練，提升全身穩定與體力耐受度。

3.省力技巧指導：訓練正確搬運姿勢與輔具使用，避免傷害復發。

▲李先生練習死蟲式強化核心，提升全身穩定度與耐受度。

此外，還安排李先生模擬實際工作環境，練習重物抬舉與站立操作等實作訓練，幫助他在安全範圍內找回節奏與自信。經過一個月的密集復健後，李先生再度返崗，這次穩定地完成工作流程，他感動地說「我真的回來了，這段復健時間都沒有白費。」

現在李先生可以熟練的站在機台前操作冷凍肉攪拌設備，沒有人看得出來，幾個月前他還躺在病床上，右手抬不起、走幾步路就頭暈無力。

林允中強調「復健的終點不只是回家，尤其是勞工，我們要幫助病人回到原來的生活與職場。」黃金復健期通常是受傷的半年內，若盡早尋求專業醫療協助與積極復健，會有較多的進展，更能重拾健康與自信，減少職場適應難題。