網傳「花生＋紅茶」致癌　專家闢謠：沒發黴變質就不用擔心

▲網路謠言稱吃花生吐司配大冰紅茶會致癌。（示意圖／達志影像／美聯社）



生活中心／台北報導

近日網路再次流傳「紅茶是最不適合配花生的飲料」貼文，國內某專科醫師引述研究稱「吃花生吐司配大冰紅茶」會增致癌風險。但事實查核平台MyGoPen向專家查證後，發現該研究仍是非常初步的動物實驗，有偽陽性偏高的問題，且不能擴大解釋為在人體也是同樣效果，建議民眾只要不食用發黴的花生，就能避免傳言所說的問題。

網傳「最不適合配花生的飲料是什麼」貼文，由國內專科醫師在臉書分享，指出紅茶因為含有「茶黃素」會增強「黃麴毒素」的致突變性，並答覆網友吃花生吐司不能配大冰紅茶。

MyGoPen諮詢林口長庚臨床毒物中心主任、腎臟科醫師顏宗海，他表示有專家看到研究、提出善意的提醒，以立意良善、關心大眾為出發點，但民眾不需要因此過度恐慌，只要是正常、沒有發黴變質的花生產品都不需要擔心。

顏宗海表示，傳言提到的研究，出處是來自《誘變》期刊（Mutagenesis）2003 年登載的「Ames測試中紅茶茶黃素對黃麴毒素 B 的誘變」，文中提到「目前的研究證實了黃麴毒素和紅茶茶黃素之間的基因毒性協同作用」，但也提到「這些數據與體內情況的相關性仍有待闡明」，可見作者對於該實驗結果在人體的情況為何也是持保留態度。

該研究是採用「安姆氏測試」，操作的方式是利用鼠肝臟萃取出來S9 混合物，測試物質在體外經過動物肝臟代謝的情況，只能稱為「體外實驗」，人體情況仍未可知，且「安姆氏測試」特點是「偽陽性」偏高。

顏宗海認為，研究說紅茶的茶黃素會增加黃麴毒素的變異，前提是那個花生已經發黴、已經有黃麴毒素，所以吃花生、或是花生產品的時候，只要確定花生產品都是安全、沒發黴，就不用擔心傳言所提到的問題，只要花生沒問題、配什麼一起吃都可以。

衛福部食藥署先前在《藥物食品安全週報》撰文指出，根據研究，花生製品中最主要的真菌毒素污染物質為黃麴毒素或赭麴毒素A，國際癌症研究機構（IARC）已將黃麴毒素B1列為一級致癌物，無耐受量，且無法藉由加工製程去除；赭麴毒素A會影響腎臟功能，可能引發急性腎衰竭以及腎小管壞死等病變。

食藥署提醒，民眾購買花生及其製品時，除選擇信譽良好的商家之外，更要特別注意包裝的完整性，購買回家後，應置於密封罐、袋內免於受潮，同時開封後應儘早食用完畢，或存放於冰箱維持低溫，以降低黴菌生長。