天冷心血管疾病增　醫揭「心陽虛」症狀：3招讓手腳升溫

▲醫師提醒，「體質寒、血瘀」的心臟問題特別多。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期氣溫明顯下降，而氣溫驟降是心血管疾病好發的季節。醫師指出，每年冬季心肌梗塞、胸悶心悸就診者明顯增加，天冷時血管收縮、氣血運行不暢，心臟負擔加重，尤其「體質寒、血瘀」的心臟問題特別多， 體質虛寒者常見「怕冷、胸悶、氣短、心悸」等症狀，這就是「心陽虛」的表現。

中醫師周宗翰指出，中醫所謂的「寒」並非單指天氣冷，而是陽氣不足、循環不暢的狀態，體質虛寒者若再合併飲食油膩、壓力大、情緒鬱悶，則容易形成「痰濁」或「血瘀」體質，讓心臟循環更不順暢。

另外，老一輩常說的「心臟沒力」，在中醫角度多半是心陽不足。周宗翰說，陽氣是推動血液的動力，若陽氣虛，血無法順利流動，就會造成手腳冰冷、臉色白、心悸、容易疲倦。

另外，中醫也能從外觀上觀察出心臟警訊。周宗翰說，臉色蒼白或發青、唇色紫暗、舌頭發黑有瘀斑，都是「心血運行不暢」的信號，中醫強調「陽氣主溫煦」，陽氣足，血脈就能流通，全身自然溫暖，因此除了穿衣保暖，更要從體內調整氣血循環。

周宗翰中醫師說，常見的保暖三法包括艾灸（神闕、關元、足三里）、熱食補陽（生薑、桂枝、紅棗、羊肉湯）及溫水泡腳或拍打經絡，都能幫助手腳與末梢血管升溫，日常也要保持良好睡眠與穩定情緒，都是預防冬季心血管事件的重要關鍵。