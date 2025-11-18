腸病毒反常「入冬才流行」　疾管署曝原因：疫情估燒到寒假前

▲腸病毒疫情進入流行期，疾管署疫情中心李佳琳副主任。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內腸病毒反常冬季進入流行，疾管署副署長曾淑慧分析，國內今年初一直以來流行腸病毒型別為伊科11型，主要感染對象為新生兒，近期則面臨「病毒型別轉換」，過去4週主要病毒改為克沙奇A型相關型別，導致疫情上升，感染對象也轉為幼兒為主，流行期會持續到一月下旬、寒假前，提醒家長多注意。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，監測近期腸病毒疫情上升，上週（11月9日至11月15日）門急診就診計11,223人次，較前一週（10,806人次）上升3.9%，達流行閾值（11,000人次），研判進入流行期；近4週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A5型 。

今年腸病毒疫情沒有如同以往春季進入流行期，暑假結束後也沒有一小波疫情，反而是一直到上週才正式進入流行。曾淑慧強調，國內過去也曾有冬季腸病毒流行的情況，包含2016、2018、2024年都曾經發生；至於今年到現在進入流行的原因，主要還是「病毒型別轉換」。

曾淑慧分析，今年初一直流行的是伊科11型，主要侵犯對象為新生兒，幼兒可能感染但症狀不明顯，過去4週已經可以看到主要流行病毒型別轉為克沙奇A型，主要感染對象為學齡前幼兒，症狀也較為典型會出現手足口症、咽峽炎等。目前研判未來幾週腸病毒個案會持續增加，根據往年流行情況，可能要等到1月下旬、寒假前疫情才會趨緩。

▲腸病毒疫情衛教，併發症狀多關注。（圖／疾管署提供）

疾管署統計，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型（17例）為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型（各1例），為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。

疾管署提醒，國內已進入腸病毒流行期，呼籲大人小孩皆應保持警覺，持續落實個人手部衛生，並請教托育機構人員及家長加強教導學童養成良好個人衛生習慣，尤其是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」以肥皂或洗手乳勤洗手，且要確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，以降低腸病毒傳播的風險。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。