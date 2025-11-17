瘦瘦針與腸癌「死亡率砍半」有關　研究：愈胖體質逆轉愈明顯

▲有助減重的瘦瘦針，也可能有助大腸癌病友提高存活率。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

記者邱俊吉／綜合報導

被稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，可能有助大腸癌死亡率下降。復健科醫師王思恒在臉書分享一項最新瘦瘦針相關研究，發現大腸癌病人使用後，5年死亡率僅1成5左右，未使用者則超過3成7，差距達1倍以上，引起各界關注。

王思恒分享，該研究在今年11月發表於國際醫學期刊《Cancer Investigation》，美國加州大學聖地牙哥分校研究超過 6800名大腸癌患者，發現曾使用瘦瘦針的病人，5年死亡率僅15.5%，未使用者高達37.1%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對病友而言，這是非常重要的訊息，為何瘦瘦針會與抗癌連結？研究者認為，可能和體內「微環境」有關，因為肥胖常伴隨全身慢性發炎與代謝壓力，而瘦瘦針本身便能改善相關問題，因此間接影響腫瘤生長環境。

此外，此研究顯示，這種效果在BMI超過35的患者身上更明顯，可能原因是該族群原本的發炎及代謝壓力最高，藥物介入後，「體質逆轉」的幅度更大，方使死亡率呈現更明顯的差異。

不過，王思恒寫道，該研究為觀察性設計，只能證明「關聯」，尚無法證實瘦瘦針能治癌，要確認因果關係，仍需更多臨床試驗。

王思恒指出，目前最基本的癌症預防，仍是維持健康體重、改善飲食、規律生活，並依照建議進行大腸鏡檢查，不過對於那些努力控制飲食，卻仍苦於肥胖，甚至不幸罹癌的高風險族群來說，這項最新發現已帶來更多希望。