ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

瘦瘦針與腸癌「死亡率砍半」有關　研究：愈胖體質逆轉愈明顯

▲妥善的處理肥胖音子，肥胖的問題才能真的解決。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

▲有助減重的瘦瘦針，也可能有助大腸癌病友提高存活率。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

記者邱俊吉／綜合報導

被稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，可能有助大腸癌死亡率下降。復健科醫師王思恒在臉書分享一項最新瘦瘦針相關研究，發現大腸癌病人使用後，5年死亡率僅1成5左右，未使用者則超過3成7，差距達1倍以上，引起各界關注。

王思恒分享，該研究在今年11月發表於國際醫學期刊《Cancer Investigation》，美國加州大學聖地牙哥分校研究超過 6800名大腸癌患者，發現曾使用瘦瘦針的病人，5年死亡率僅15.5%，未使用者高達37.1%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對病友而言，這是非常重要的訊息，為何瘦瘦針會與抗癌連結？研究者認為，可能和體內「微環境」有關，因為肥胖常伴隨全身慢性發炎與代謝壓力，而瘦瘦針本身便能改善相關問題，因此間接影響腫瘤生長環境。

此外，此研究顯示，這種效果在BMI超過35的患者身上更明顯，可能原因是該族群原本的發炎及代謝壓力最高，藥物介入後，「體質逆轉」的幅度更大，方使死亡率呈現更明顯的差異。

不過，王思恒寫道，該研究為觀察性設計，只能證明「關聯」，尚無法證實瘦瘦針能治癌，要確認因果關係，仍需更多臨床試驗。

王思恒指出，目前最基本的癌症預防，仍是維持健康體重、改善飲食、規律生活，並依照建議進行大腸鏡檢查，不過對於那些努力控制飲食，卻仍苦於肥胖，甚至不幸罹癌的高風險族群來說，這項最新發現已帶來更多希望。

【眼鏡蛇闖龍井圖書館】文青女被咬傷驚叫：溜進閱覽區了

關鍵字： 標籤:瘦瘦針 大腸癌 死亡率 GLP-1 抗癌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鑽研兒童精神醫學的詩人　陳牧宏入列全球頂尖2%科學家

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

溫差大「幼兒氣喘」爆高發期！發作年齡逐年下降　兒醫曝症狀警訊

全女醫門診護隱私　亞東乳醫中心1天完成乳房攝影、超音波及判讀

B肝「恐變癌」帶原者多不自知　醫示警6族群要主動篩檢

食藥署稽查外送飲食　人从众、六扇門、早安美芝城違規遭罰

血液腫瘤權威陳耀昌病逝　石崇良憶恩師哽咽：沒辦法再諮詢他了

瘦瘦針與腸癌「死亡率砍半」有關　研究：愈胖體質逆轉愈明顯

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

戒掉手搖飲3個月瘦10kg　醫揭4大隱形毒素：糖毒最常見陷阱

讀者迴響

回到最上面