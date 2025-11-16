衛福部將成立「兒童及家庭署」　整合健康促進、保護等業務

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

總統賴清德今宣布衛福部未來將成立「兒童專責單位」來照顧兒童。對此，衛福部部長石崇良表示，已經向行政院提出，未來將成立「兒童及家庭發展署」，整合兒童健康促進、預防保健和保護等業務。

總統賴清德今出席「健康台灣深耕論壇」表示，中華民國心臟病兒童基金會榮譽理事長呂鴻基多年提倡兒童照護，「他在我當行政院院長、副總統時的來拜訪，我當總統時，我不讓他來拜訪，我說已經夠了，因為我當總統，我可以推動了，你的心聲經過幾年，我已經清楚了解，我也完全贊同，我在這裡各位宣布，未來衛福部將成立兒童及家庭署。」

賴清德說，主要是為了有兒童的專責單位來照顧兒童，現在是衛福部組織中會有兒童及家庭署照顧兒童身心健康發展，來回報呂鴻基教授多年來的奔走。

石崇良會後受訪時補充，主要是面對少子女化之後，要把兒童照護和保護福利整合成立專責單位，目前已經依照總統指示向行政院提出，未來將成立兒童及家庭發展署，整合兒童健康促進、預防保健和保護等業務。

他也提到，不只成立的部分，還會連同衛福部做二次組改，調整其他業務，預計在年底前會向行政院提出組織法修法草案，在明年立法院第一會期可以公布。