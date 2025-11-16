ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

衛福部將成立「兒童及家庭署」　整合健康促進、保護等業務

▲▼石崇良出席2025罕見疾病獎學金頒獎典禮受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

總統賴清德今宣布衛福部未來將成立「兒童專責單位」來照顧兒童。對此，衛福部部長石崇良表示，已經向行政院提出，未來將成立「兒童及家庭發展署」，整合兒童健康促進、預防保健和保護等業務。

總統賴清德今出席「健康台灣深耕論壇」表示，中華民國心臟病兒童基金會榮譽理事長呂鴻基多年提倡兒童照護，「他在我當行政院院長、副總統時的來拜訪，我當總統時，我不讓他來拜訪，我說已經夠了，因為我當總統，我可以推動了，你的心聲經過幾年，我已經清楚了解，我也完全贊同，我在這裡各位宣布，未來衛福部將成立兒童及家庭署。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴清德說，主要是為了有兒童的專責單位來照顧兒童，現在是衛福部組織中會有兒童及家庭署照顧兒童身心健康發展，來回報呂鴻基教授多年來的奔走。

石崇良會後受訪時補充，主要是面對少子女化之後，要把兒童照護和保護福利整合成立專責單位，目前已經依照總統指示向行政院提出，未來將成立兒童及家庭發展署，整合兒童健康促進、預防保健和保護等業務。

他也提到，不只成立的部分，還會連同衛福部做二次組改，調整其他業務，預計在年底前會向行政院提出組織法修法草案，在明年立法院第一會期可以公布。

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

關鍵字： 衛福部 兒童及家庭署 石崇良

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鑽研兒童精神醫學的詩人　陳牧宏入列全球頂尖2%科學家

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

她反覆陰道感染懷疑自己「不乾淨」！醫揭5大原因「非衛生問題」

4萬顆芬普尼蛋違規偷賣　石崇良：下周擴大後市場稽查

衛福部將成立「兒童及家庭署」　整合健康促進、保護等業務

台灣壓力指數全球第二　醫示警「長期緊繃會害命」：恐爆血管

心悸手抖、暴瘦卻吃不停　醫揭「甲狀腺亢進」8警訊：嚴重恐休克

「非籠飼蛋」比較健康？10大雞蛋迷思一次破解！

台灣兒癌痊癒者「14%出現慢性健康問題」需治療　第2次癌症最棘手

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物！醫嚴厲警告：很多人每天在吃毒

讀者迴響

回到最上面