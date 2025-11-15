ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

快訊／又有4萬顆芬普尼蛋流入台中！畜牧場遭管制仍非法販售

▲▼市售雞蛋驗出芬普尼違規，應下架回收蛋品溯源編碼為「I47045」。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲市售雞蛋驗出芬普尼違規，資料照。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆發「芬普尼」毒雞蛋事件，管制中竟還有毒蛋再流入市面！食品藥物管理署今（15）日公布，文雅畜牧場5日起就已經進行移動管制，卻在9日非法販售200箱共4萬顆雞蛋至台中市「龍忠蛋行」，且中市食安處現場抽驗仍驗出芬普尼超標。現場問題蛋品已經下架回收，衛生單位也正追蹤售出流向，食藥署另已同步函送彰化地檢署偵辦。

食品藥物管理署副署長蔡淑貞表示，昨日晚間9點接獲台中市食品藥物安全處通報，該處於10日至轄內「龍忠蛋行」稽查，發現當場仍有源自文雅畜牧場的雞蛋，當場進行抽驗，並立即要求下架、回收、停止販售來源自案例場的所有雞蛋。檢驗結果更顯示該雞蛋芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量 0.05 ppm（殘留容許量標準 0.01 ppm）與規定不符。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡淑貞指出，經查該雞蛋竟是在9日由案例場販售給龍忠蛋行，總計200箱共4萬顆，目前初步回收38籃7600顆，後續流向正由台中市食安處調查中。而對於已被移動管制的案例場，仍有雞蛋非法流出，食藥署嚴正要求轄內農政相關單位應說清楚，並追究責任。

▲▼跨部會阻斷芬普尼蛋時序。（圖／食藥署提供）

▲食藥署說明跨部會阻斷芬普尼蛋時序。（圖／食藥署提供）

食藥署於11月4日已通知並督導受案例場雞蛋影響的10縣市衛生局，全力追查芬普尼雞蛋，並下架、回收及嚴禁不合格雞蛋在市場流通。食藥署在接獲台中食安處通報，立即發文案例場轄區縣政府及其農業處、動物防疫所等，要求相關單位查明原因並予以說明；食藥署另已同步函送彰化地檢署偵辦，以協助釐清權責。

食藥署再次強調文雅畜牧場不符合規定的雞蛋，一顆也不能出場，並持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鑽研兒童精神醫學的詩人　陳牧宏入列全球頂尖2%科學家

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

「非籠飼蛋」比較健康？10大雞蛋迷思一次破解！

台灣兒癌痊癒者「14%出現慢性健康問題」需治療　第2次癌症最棘手

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物！醫嚴厲警告：很多人每天在吃毒

行李轉盤驚見巨大DHC？脆爆紅影片揭露「速攻藍莓閃亮登台」限時組合價開搶

蛋場被管制仍賣毒蛋到台中！流向曝光　3240斤已被民眾吃下肚

文雅畜牧場被管制！照賣4萬芬普妮毒蛋　彰化動防所下令全數銷毀

快訊／又有4萬顆芬普尼蛋流入台中！畜牧場遭管制仍非法販售

4萬顆芬普尼蛋違規偷賣　石崇良喊「不可思議」：縣府要查明究責

讀者迴響

回到最上面