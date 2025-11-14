280萬糖友失智風險翻倍　專家：曾發生低血糖更要注意

▲糖尿病患者發生失智症的機率偏高，穩定控糖才能有效守護腦部健康。（圖／VCG）

記者邱俊吉／綜合報導

糖尿病患者愈來愈多，醫界估計全台可能已有280萬人。因應今天世界糖尿病日，台灣神經學學會在臉書提醒，糖友的失智風險比多數人想像更高，是一般人1.5至2倍，如曾出現低血糖，未來失智機率也會加倍，糖友平常務必注意控糖，以免認知功能不知不覺流失。

台灣神經學學會在臉書分享，大腦僅佔體重2%，卻消耗全身20%至25%的血糖，因此無論血糖過高或過低，都可能影響腦功能，尤其當血糖長期偏高時，將損害頭頸部動脈的內皮細胞，使血管逐漸硬化、狹窄，進而破壞腦部微血管循環，長期下來會造成慢性缺血性改變或小血管病變，使中風風險提高2至3倍。

此外，糖尿病本身也是失智的重要危險因子，根據研究，糖友罹患失智的風險為一般人的1.5至2倍，其中血管性失智增 2.4 倍，而阿茲海默症則上升 1.6 倍，反映血糖異常對大腦的多重影響。

另部分糖尿病藥物也可能影響腦健康，例如 Metformin，可能干擾維生素 B12 的吸收，長期使用易造成 B12 缺乏，而 B12 與神經功能相關，若缺乏，將影響認知表現，加速腦部退化。

如同時患有糖尿病與失智症，更需特別注意，因記憶力下降且判斷力受影響，容易忘記吃藥、重複吃藥或吃錯藥，恐造成血糖擺盪，低血糖風險也升高；據統計，患有失智症的糖友發生低血糖機率是一般糖友3倍，而一般糖友若曾發生低血糖，未來失智的風險也會提高到2倍。

台灣神經學學會提醒，穩定血糖、避免低血糖、規律服藥，是糖友守護大腦3大核心，讓血糖穩定，大腦更能維持正常運作。