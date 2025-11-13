8旬老母獨撐50年悶殺腦癱兒　石崇良：支持總統特赦

▲衛福部長石崇良出席立法院社福衛環委員會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北市一名80歲劉姓老婦不堪照護全身癱瘓、長期臥床的腦麻兒子長達50年，身心俱疲之下，痛心在兒子嘴中塞進1萬元紅包，再以膠帶纏繞口鼻導致死亡，一審法官審理後判處她2年6個月並建請總統特赦，網路上也有學者喊話支持。衛福部長石崇良今（13）日表態，「支持總統特赦。」

石崇良今日出席立法院衛環委員會「癌症新藥暫時性支付及罕見疾病藥物專款預算運用成效及政策檢討」進行專題報告，民進黨立委林月琴質詢時表示，雖然量刑屬於司法，但長照是衛福部的責任，詢問石崇良是否支持總統特赦。

石崇良當下回覆，「我支持總統特赦。」他說明，該案發生2023年屬於疫情期間，為這位老媽媽因為染疫必須隔離，沒辦法繼續照顧孩子，所以才發生這樣的悲劇，這也反映對於照顧者的支援、替代方案，衛福部要做得更多。

林月琴詢問，雖目前有許多政策希望提供照顧者幫助，但實務觀察部分長照家庭不願意往外找資源，或者自行承擔聘雇外籍人力、壓力自己扛，讓他們的需求變得更隱形，在制度縫隙中越來越孤單，「衛福部是否能定期調查長照家庭，並由公部門、據點等主動關心？」

石崇良表示，對於照顧者來說，照顧的路很漫長，長期以來有壓力累積，衛福部已提供照顧者與外籍照護人力喘息服務，也特別著重照顧者支持據點，提供心理諮詢、照護指導、支持方案等，未來也會多加廣宣，讓照顧者知道相關資源。

另外，針對民眾家庭照顧假需求，林月琴也詢問，「衛福部是否有評估不同照顧者、不同家庭的合理照顧時間與需求，並提供參考指標給勞動部，作為相關假別判定依據？」石崇良允諾會再做詳細評估。