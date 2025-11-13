醫院外牆整修「醫事人員排班站崗」　北市聯醫：已由保全協助

▲北市聯醫和平院區。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

台北市立聯醫和平院區近期進行外牆整修，但卻被民眾爆料有護理長、藥師等醫事人員在工程圍籬外排班，讓民眾看了相當不滿。對此，院方表示，11/10啟動現場引導與人力支援措施，感謝除醫護人員外等各職類同仁共同協助，考量人車動線已逐步穩定，今（13）起由保全人員及志工持續提供引導與服務。

根據和平院區官網公告，醫療大樓外牆整修工程11月8日開始，工期約45日，施作時間為上午8時至下午5時、每日8小時。白天行人按動線指示，從中華路大門進出，夜間則由急診入口進出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過有民眾昨天經過醫院，發現沒有足夠的指示牌，而且是醫護人員在大馬路旁協助引導車輛與行人動線。該民眾在Threads發文，醫院自己不把行政和維護流程做好，竟然派到醫護人員到人行道和馬路邊，引導車輛與行人動線；如果真的需要人力，就安排保全、行政或臨時工，貼清楚的路線指示都好，不要把已經超時、超累、承受巨大醫療壓力的醫護拉到車流旁，冒著危險站著。

北市聯醫今回應，因外牆整修工程施工，正門區域需暫時架設圍籬，導致部分民眾就醫動線受影響，為維護病人安全與就醫順暢，除張貼動線指引外，自11月10日起啟動現場引導與人力支援措施，感謝除醫護人員外等各職類同仁共同協助，讓院區動線在施工初期仍能平穩過渡。

院方表示，考量人車動線已逐步穩定，自今（13）日起，將由保全人員及志工持續提供引導與服務，並依實際情況調整排班時段、服務地點及引導重點，再次感謝全體同仁在施工初期的協力與付出。