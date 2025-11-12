公部門首位！台大醫院取得ISO 20400永續採購認證

▲台大醫院率先通過ISO 20400永續採購指南符合性查驗，余忠仁代表領取符合性聲明。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

永續醫療已成為國際趨勢，台大醫院秉持「健康守護、醫界典範」的願景，積極導入永續治理理念，並於今（12）日宣布成功通過英國標準協會（BSI）依據《ISO 20400 永續採購指南》進行的符合性查驗，取得符合性聲明書，成為全台首家達成此國際標準的公立醫院與公部門機關，展現台大醫院在醫療永續與社會責任上的領航地位。

ISO 20400為國際標準化組織於2017年發布的全球首套永續採購指南，強調在採購決策中納入環境保護、社會責任與經濟面向，推動組織供應鏈永續發展。為分享導入成果與推動經驗，台大醫院特別舉辦授證儀式，由院長余忠仁與副院長黃國晉共同出席，並由黃副院長及總務室主任梁靜媛帶領永續採購工作小組發表成果。

余忠仁表示，永續發展已成為全球醫療機構的重要使命。台大醫院正式取得《ISO 20400 永續採購指南》符合性聲明書，這不僅是一項認證，更是一份責任，象徵本院將永續理念融入醫療服務與日常營運，積極回應全球氣候變遷與政府淨零轉型政策。

▲台大醫院通過ISO 20400永續採購指南符合性查驗舉辦授證儀式。（圖／台大醫院提供）

黃國晉強調，永續採購不僅是採購制度的升級，更代表醫院以實際行動支持環境永續、社會責任與經濟效益的平衡發展。院內導入後成立「永續採購工作小組」，明訂政策與執行程序，並於2025年7月公告多項管理文件，包括《永續採購管理手冊》、《供應商管理程序》與《供應商行為準則》等，形成完整治理架構。

台大醫院表示，該院以「綠脈採購藍圖」為推動核心，系統化整合綠色採購與低碳醫療策略，陸續啟動五項專案計畫：

一、綠脈採購藍圖：國際標準接軌專案 — 建立永續採購管理手冊與教育訓練制度，2025年通過第三方查驗。

二、綠色採購績效提升專案 — 2025年截至8月止，環境部指定綠色採購項目執行達成率100%。

三、綠色採購深耕推動專案 —全院影印機設備以租賃取代購置、庫備清潔用品全面採用環保標章產品，並逐步推動公務車輛電動化。

四、廢塑回流循環經濟專案 — 每年回收非感染性塑膠容器達40公噸、減碳量超過14公噸。

五、供應商永續價值建構專案 — 制定並納入契約的《供應商行為準則》，建立共同的永續治理文化。

院方指出，這些行動不僅推動醫療體系邁向低碳與循環經濟，更將永續採購納入醫院治理核心，使台大醫院在ESG（環境、社會、治理）實踐上持續領先。

台大醫院強調，永續不是一項政策，而是一段持續改進的旅程。院內從採購制度設計到供應鏈管理，全面導入ESG治理思維，以透明、公正且具彈性的決策流程推動採購流程低污染、低能耗轉型，並強化資源循環與廢棄物回收機制，兼顧病人安全與環境保護。未來將逐步擴及各分院，深化制度落實，攜手供應商促進綠色轉型與循環經濟的持續發展。