芬普尼蛋「疑飼主違法用藥」　醫：偷用藥殺羽毛寄生蟲

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

▲文雅畜牧場爆出「芬普尼蛋」。（圖／彰化縣政府提供）

記者趙于婷／台北報導

農業部針對彰化縣文雅畜牧場「芬普尼蛋」檢驗發現雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及代謝物不合格，飼主涉違反「動物用藥品管理法」。對此，毒物科醫師指出，蛋雞的羽毛檢驗出芬普尼的代謝物，有可能是雞農要殺死雞隻羽毛及身上的寄生蟲而違法使用。

農業部昨（11）日再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦，以釐清污染來源與責任。食藥署也強調，不符規定的蛋品，一顆也不能出場。

台北榮總臨床毒物及職業醫學部主任楊振昌受訪時指出，針對芬普尼使用，農業部已經有開放替代用藥，但有可能還是有雞農偷用，應該是用來殺死雞隻羽毛及身上的寄生蟲，2017年也有發生過雞農違法使用。

楊振昌說，芬普尼三大來源包括飼料、環境及違法用藥，如果是飼料中含有芬普尼，經血液循環後，蛋雞全身芬普尼的含量應該都差不多，不會只有羽毛含量偏高。

先前食藥署表示該事件為散發案件，不會全面稽查畜牧場，但在用藥情形，是否應全面檢視？他則認為，這還有待農業部進一步的管理及考量。

楊振昌強調，針對此事芬普尼蛋含量為0.03ppm，換算下來要長期一天吃6、7顆以上，才有可能造成慢性中毒，所以目前相關危害應該不高，不過先前爆出黑心大腸、非洲豬瘟，現在又有芬普尼蛋，政府最重要的是重振民眾對食安的信心。

關鍵字： 芬普尼 雞蛋 食藥署 文雅畜牧場

