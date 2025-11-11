「健保30週年可退款」是詐騙！健保署急澄清：別點連結

▲網傳「健保署成立30週年，對會員帳戶審核」為詐騙。（圖／健保署提供）

記者洪巧藍／台北報導

健保詐騙手法再翻新！健保署今日表示，接獲民眾反映不明人士冒用健保署名義發送簡訊或郵件，以「慶祝本健康保險計劃成立30週年」對民眾進行會員帳戶審核並退款為由，提供退款申請網頁連結誘使點選獲取個人資料。健保署再次呼籲民眾，若接獲可疑簡訊及連結網頁，請直接刪除相關簡訊，切勿點選連結，避免受騙。

健保署表示，本署催繳及退還費用，皆會以正式蓋有印信之公文或111政府專屬短碼簡訊通知；如以電子郵件通知，寄件人信箱均為「@nhi.gov.tw」，且採數位簽章機制。近來詐騙集團手段層出不窮，如接到寄件者為「NHI.GOV.TW」，且內容係為通知退款或領取相關費用等，請不要點擊並儘快將郵件刪除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

健保署特別提醒，詐騙郵件亦多會夾帶惡意釣魚網站連結，一旦好奇按下去，極有可能會被詐騙集團騙取帳號、密碼或其他個資，甚至導致手機或電腦中毒。若收到帶有不明連結的惡意郵件，請不要依其指示做任何動作，若不慎點擊，建議儘速請專業資訊人員檢視安全性，避免個資外洩或造成金錢財物損失。

健保署再次呼籲，收受不明連結網頁或可疑資訊時，請注意提高警覺。民眾如有任何疑問，請撥打健保署免付費專線（市話請撥打0800-030-598或4128-678，手機請改撥02-4128-678）查證，或撥內政部警政署165反詐騙專線報案。