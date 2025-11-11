入冬仍增4例登革熱！高屏3案活動地有交集　初判群聚事件

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

入冬後登革熱仍未歇，疾病管制署今（11）日公布上周新增4例本土病例，其中高屏3名個案有流行病學相關，潛伏期在萬丹鄉元泰街市場及市場周邊活動史，具地緣相關性，初步判定群聚，但是還是要送基因定序。

疾病管制署今日公布上周共計新增4例本土登革熱病例，分別為新北市汐止區、高雄市鳳山區各1例及屏東縣萬丹鄉2例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中高雄與屏東個案具有流行病學相關性，疾管署副署長曾淑慧表示，高雄市個案為30多歲男性，屏東縣個案為50多歲及20多歲女性，其中高雄及屏東50多歲個案均感染登革病毒第二型，另一例檢驗中。

衛生單位疫調發現3名個案潛伏期均有萬丹鄉元泰街市場及市場周邊活動史，具地緣相關性，初步研判為群聚事件，目前仍在進一步基因定序中，關聯性仍待釐清。

曾淑慧指出，3名個案接觸者目前均無疑似症狀且檢驗均為陰性，衛生單位已安排個案活動地擴大疫情調查及孳生源查核、戶內外化學防治等防治工作，同時加強元泰街市場攤商衛教宣導及健康監測，呼籲民眾配合衛生單位防治措施，落實孳生源清除及防蚊措施，出現疑似症狀請儘速就醫。

至於日前已公布的新北市個案，曾淑慧說明，案例為60多歲女性，感染登革病毒第一型，經基因定序結果，與今年台北市內湖區1例越南境外移入個案相似，惟2案間住家距離較遠且該越南境外移入個案於可傳染期間未有與新北此案相同之活動史，故推估社區中可能有隱藏性感染源；此案預計監測至11月29日。

目前其他國內本土疫情，台南市第三型登革熱群聚，近期未再新增個案，預計監測至11月24日，與上述4例個案無流病關聯性。餘高雄市楠梓區本土個案及桃園市、台北市及宜蘭縣疫情均已監測期滿。

依據疾管署統計，今年截至11月10日累計29例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市14例、桃園市7例、台南市3例、屏東縣2例、宜蘭縣、台北市及新北市各1例，無重症及死亡病例。

另累計223例境外移入病例，為近6年同期第3高（2020年至2024年介於11至243例），多自東南亞國家移入占89%，以印尼61例為多，其次為越南56例、菲律賓29例及泰國23例。

疾管署提醒，目前白天氣溫仍適合蚊子活動及生長，且受鳳凰颱風影響，各地降雨增加，利於病媒蚊孳生及傳播，請民眾做好防颱措施，風雨過後主動巡視家戶內外環境，清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。