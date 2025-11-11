ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

好友體重增加「自身肥胖風險增1.7倍」　研究：會蔓延3層朋友圈

▲▼肥胖、過重、減肥、體重。（示意圖／CFP）

▲研究發現發福現象會在好友圈擴散，同性之間的影響力更大。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

復健科醫師王思恒在臉書分享一項時間橫跨32年的研究，指肥胖會在人際之間「傳染」，若朋友變胖，本身肥胖風險上升57%，但如為好友，風險將高達171%，且此擴散效應可延伸至「朋友的朋友的朋友」，顯示社交網絡對體重有極大影響。

王思恒在臉書分享，這項發表於頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》的研究揭示，肥胖的群聚現象並非因體型相近而彼此結交，關鍵是體重變化會在社交關係中傳遞；若兄弟姊妹之一變胖，自己的肥胖機率增加40%，夫妻間則會上升37%，而相關影響在朋友圈最明顯。

研究指出，當朋友體重增加，自己變胖的風險提升幅度高達57%至171%，且這種擴散可跨越3層人際關係，也就是「朋友的朋友的朋友」也可能「中招」，使肥胖如同社交波紋般一圈圈往外輻射出去。

此外，研究發現同性之間的「增肥」力高於異性，即使排除戒菸等影響體重的因素，肥胖的「傳染」現象依舊明顯。研究也發現在鄰居之間並無肥胖「傳染」現象，說明肥胖擴散的核心不是距離，而是情感聯繫與行為模仿。

研究者強調，肥胖不只是生活習慣問題，實質類似社交現象，可在3層關係中蔓延，「朋友的朋友的朋友」都可能成為體重變化的推手。

王思恒打趣寫道，從這項研究可發現肥胖具有強烈的「社會傳染性」， 民眾除本身注意飲食、運動等之外，也許還要謹慎交友，才能輕盈一生。

關鍵字： 肥胖 社交網絡 研究 健康 朋友

