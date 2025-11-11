知名品牌「黑胡椒粒」含蘇丹色素　逾百公斤邊境銷毀

▲越南進口知名黑胡椒檢出蘇丹色素。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今日公布最新邊境查驗結果，有一批越南進口知名品牌「味好美McCormick」的「黑胡椒粒」檢出蘇丹色素，違規產品直接在邊境銷毀；另有2批法國、義大利進口的乾酪檢出大腸桿菌違規，須退運或銷毀。

欣臨企業股份有限公司進口的「味好美McCormick」是知名品牌，常見在連鎖超市等賣場販售，本次黑胡椒粒被檢出蘇丹色素4號，總計103.90公斤在邊境攔截。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，食藥署已在113年11月8日起，針對越南進口的黑胡椒採監視查驗，將持續至115年11月4日，依食安法規定，蘇丹色素屬不得使用物質，100%檢驗後才可輸入，一旦在邊境驗出，一律依法銷毀。

▲法國乾酪檢出大腸桿菌違規。

另外，東遠國際有限公司進口法國乾酪，品牌名為「LA RESERVE DES CREMIERS」，檢出大腸桿菌21 MPN/g、21 MPN/g、160 MPN/g、36 MPN/g、23 MPN/g，總計1.56公斤全數退運或銷毀。還有一批從義大利進口乾酪檢出大腸桿菌43 MPN/g、15 MPN/g、35 MPN/g、15 MPN/g、15 MPN/g，總計20公斤全數退運或銷毀。

劉芳銘指出，近半年已有3批法國輸入的乾酪檢驗不合格，即起到今年12月10日止，將針對部分業者輸入的法國乾酪產品，在邊境採加強抽批查驗，查驗比例為20%至50%。