ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

知名品牌「黑胡椒粒」含蘇丹色素　逾百公斤邊境銷毀

11/11邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲越南進口知名黑胡椒檢出蘇丹色素。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今日公布最新邊境查驗結果，有一批越南進口知名品牌「味好美McCormick」的「黑胡椒粒」檢出蘇丹色素，違規產品直接在邊境銷毀；另有2批法國、義大利進口的乾酪檢出大腸桿菌違規，須退運或銷毀。

欣臨企業股份有限公司進口的「味好美McCormick」是知名品牌，常見在連鎖超市等賣場販售，本次黑胡椒粒被檢出蘇丹色素4號，總計103.90公斤在邊境攔截。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，食藥署已在113年11月8日起，針對越南進口的黑胡椒採監視查驗，將持續至115年11月4日，依食安法規定，蘇丹色素屬不得使用物質，100%檢驗後才可輸入，一旦在邊境驗出，一律依法銷毀。

11/11邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲法國乾酪檢出大腸桿菌違規。

另外，東遠國際有限公司進口法國乾酪，品牌名為「LA RESERVE DES CREMIERS」，檢出大腸桿菌21 MPN/g、21 MPN/g、160 MPN/g、36 MPN/g、23 MPN/g，總計1.56公斤全數退運或銷毀。還有一批從義大利進口乾酪檢出大腸桿菌43 MPN/g、15 MPN/g、35 MPN/g、15 MPN/g、15 MPN/g，總計20公斤全數退運或銷毀。

劉芳銘指出，近半年已有3批法國輸入的乾酪檢驗不合格，即起到今年12月10日止，將針對部分業者輸入的法國乾酪產品，在邊境採加強抽批查驗，查驗比例為20%至50%。

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

關鍵字： 食藥署 邊境查驗 黑胡椒 蘇丹色素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陳建宗揭「顏面衰老」關鍵　地心引力讓臉垮、眉下垂是警訊

東森總裁王令麟曝「自然美」祕訣　笑稱「70歲比6年前更年輕」

入冬仍增4例登革熱！高屏3案活動地有交集　初判群聚事件

好友體重增加「自身肥胖風險增1.7倍」　研究：會蔓延3層朋友圈

芬普尼毒雞蛋拖6天遭批「慢半拍」　石崇良駁：查到哪公布到哪

知名品牌「黑胡椒粒」含蘇丹色素　逾百公斤邊境銷毀

膚況差和「腸漏」有關　醫教5招恢復美肌：每天至少25克膳食纖維

天天吃芬普尼蛋「半年恐傷神經、肝腎」　醫：孕婦孩童風險更高

24歲女胸部突爆痛！就醫驚見0.8公分腫瘤　醫揭致病1關鍵

從麻醉開始落實永續！高醫附醫優化流程、打造更安全醫療環境

讀者迴響

回到最上面