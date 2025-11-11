芬普尼毒雞蛋拖6天遭批「慢半拍」　石崇良駁：查到哪公布到哪

▲衛福部長石崇良出席「衛生福利部醫院第12屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內再爆市售雞蛋殘留農藥「芬普尼」，立委怒批食藥署早就驗出毒雞蛋，卻遲6天才公布讓消費者知情，動作「慢半拍」。衛福部長石崇良今（11）日還原時序，強調本次是「查到哪裡公布到哪裡」。不過，他也表示，未來針對是否能夠再更加速、更快讓民眾知道稽查的每一個動作，可以來研議。

石崇良上午出席「衛生福利部醫院第12屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪被問及芬普尼蛋事件，他說明，這次問題蛋是食藥署在地方衛生局固定年度稽查過程中所發現，過去7年間驗過4千多次，第一次在後市場抽驗含有芬普尼。檢驗報告出來時間是11月4日，食藥署立即通知雞蛋來源的彰化縣衛生局，5日即把這批檢出的雞蛋下架回收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石崇良指出，衛生單位後續再開始擴大、追溯源頭，分別進入洗選蛋場、文雅畜牧場擴大批次抽驗，最後在8日確認擴大抽驗的10樣品當中有2個驗出芬普尼，所以才全面性擴大發布消息，同時農業部進入養雞場調查可能來源，「時序上『我想都是查到哪就公布到哪』。」

針對慢半拍指控，石崇良強調，到目前為止他看到的數據，中央跟地方都是一步一步照著這個步驟在進行。至於後續是否能夠再更加速一點，更快的讓民眾知道衛生單位每一個查稽動作的訊息，衛福部可以來研究，「因為這裡頭有利有弊，必須要權衡來判斷，後續如果能夠更快，更迅速的讓民眾知道這些消息，可以來研議。」

另外，食藥署署長姜至剛昨日宣布不會擴大全面稽查畜牧場，還說「若民眾擔心，這幾天就先不要吃蛋」，也遭批評主管機關失靈、失言。

石崇良解釋，目前食藥署與衛生局呈報的每個環節都相當用心，且這次是偶發事件，那麼多的樣本裡面只有這顆蛋驗出來，所以才會先就這一批號預防性下架，再進行追蹤溯源、往上去擴大，也是因為有這樣的追蹤溯源系統，才有辦法往後追，「查到哪裡就公布到哪裡，我想這是主管機關應有的態度。」

石崇良最後強調兩件事，第一是一定會讓民眾安心吃蛋，昨天已經和農業部達到共識，源頭沒弄清楚前，文雅畜牧場的所有雞蛋都不准上市，未來如果查清楚要上市，初期要採取逐批檢驗方式，讓民眾可安心；第二，市面上有疑慮的蛋不可以讓民眾買得到，已經請食藥署跟地方衛生局協調，盡可能下架回收。