天天吃芬普尼蛋「半年恐傷神經、肝腎」　醫：孕婦孩童風險更高

▲彰化縣一間畜牧場雞蛋檢出「芬普尼」代謝物。（圖／彰化縣政府提供）

記者趙于婷／台北報導

國內再爆「芬普尼」蛋，約有15萬顆流向全台9縣市，引發民眾恐慌。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，如果每天吃超標蛋持續半年，恐引發慢性神經或肝腎影響，尤其是孕婦與孩童風險更高。

彰化縣一間畜牧場雞蛋檢出「芬普尼」代謝物「芬普尼-硫酮（Fipronil-sulfone）」0.03ppm，問題蛋品約15萬顆並流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市。食藥署隨即要求業者全面下架回收。但問題雞蛋最早供貨時間是10月3日，因此可能早已被民眾吃下肚。

芬普尼急性中毒不常見，台灣民眾通常擔心的是長期少量的積累。黃軒指出，吃到一顆「略超標蛋」不致立即中毒，因為人體可代謝排出，問題在於「長期與頻率和劑量」，芬普尼會干擾神經傳導中的氯離子通道，導致中樞神經過度興奮，長期暴露可能出現抽搐、頭暈、噁心等神經症狀，嚴重恐損害肝腎功能。

他也進一步提到，根據歐洲食品安全局（EFSA）和聯合國糧農組織/世界衛生組織農藥殘留聯合會議（JMPR）的定義，長期過量暴露於芬普尼是指平均每日攝入量，超過可接受每日攝入量（ADI，通常為0.0002 mg/kg體重/天）並持續超過6個月。

以一顆蛋含有0.1 ppm（即100 μg/kg）芬普尼計算，若每日食用一顆蛋，體重60 kg者每日攝入約6 μg芬普尼，遠高於ADI（約0.012 mg/天），若每天吃三顆超標蛋，暴露量更高，屬於長期過量暴露。

黃軒提醒，不是每顆含有殘留的蛋都會讓人馬上生病，這樣的濃度「單次吃」不太可能急性中毒，但長期反覆食用超標蛋，對兒童、孕婦等敏感族群的長期風險會升高，因此主管機關會要求立刻下架回收，避免慢性暴露太久、太多。