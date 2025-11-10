快訊／衛福部下令：芬普尼問題場雞蛋「不分批次全面下架禁售」

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

彰化再爆「芬普尼」雞蛋，總計有15萬顆已經流入9縣市！衛福部長石崇良今（10）日表示，食藥署主要負責「後市場抽驗」，這次主要是連續三年例行性檢查發現，芬普尼為環境汙染並非飼料殘留，目前已要求該問題農場，把所有蛋品全面預防性下架，並且逐批化驗，且農場內的蛋品全面禁止銷售。

彰化有15萬顆雞蛋檢出芬普尼，全數已流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市，其中也包括不少知名飯販售業者。

石崇良受訪時被問及「11月4號就檢出毒雞蛋，為什麼沒有立刻公布？這部分是否有時間差問題？」他表示，這是過去例行性檢查發現的問題蛋，食藥署從112年、113年、114年，連續三年都針對市面上銷售的蛋品做查驗，此次驗出芬普尼問題蛋，食藥署會在今日下午召開記者會對外說明詳細過程。

石崇良表示，目前他已要求食藥署針對該農場、所有在市面上的蛋品，不論批次，全面性的預防性下架，然後再去逐批化驗，目前農場內的蛋品也已禁止銷售。

他進一步說明，芬普尼主要是環境用藥，屬於禁藥，目前已由彰化縣衛生局釐清責任歸屬，之後會再依據食安法可開罰6萬元以上到2億元罰鍰。