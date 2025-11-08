長輩每3人就有1人身陷肌少症危機　北醫大AI模型監測揪早期異常

▲台北醫學大學偕同台北神經醫學中心、台灣生醫創新學會(TiBIA)等單位舉辦「肌少症國際研討會」。（圖／北醫大提供）

記者洪巧藍／台北報導

根據國健署調查65歲以上人口肌少症盛行率達34.1%。北市社區營養推廣中心調查也指出，每3位長者就有1位具肌少症風險。專家指出，肌少症恐增加跌倒、骨折、失能及慢性病等風險，但早期預測不易，容易被忽略為正常老化現象。北醫大研究團隊建立AI模型加以監測日常步態、姿勢等變化，發現身體功能可能異常，盼透過數據搜集建立優化骨骼肌肉健康的建議措施。

隨著人口高齡化及生活作息之影響，影響健康與生活品質的肌少症(Sarcopenia)也成為近年來備受關注議題，台北醫學大學偕同台北神經醫學中心、台灣生醫創新學會(TiBIA)等單位11月8日舉辦「肌少症國際研討會」，邀集美、日、港等國內外學者專家與會，共議肌少症之醫療、復健及公衛等議題，期能提升國人對肌少症的認識與重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北醫大醫學科技學院轉譯醫學博士學位學程教授陳怡帆強調，肌少症不僅會導致肌肉質量與力量的流失，還可能增加跌倒、骨折、失能及慢性病等風險，而且許多長輩在肌少症初期並不會察覺異狀，但之後會陸續出現手腳無力、走路變慢、爬樓梯變得困難，甚至生活起居需要他人協助，對個人、家庭及醫療體系造成沉重負擔，民眾不可輕忽。值得注意的是，許多長者都伴隨有慢性疾病，也是增加肌少症發生的原因之一。

北醫大醫工學院院長康峻宏在會中以「朝向肌少症管理的世界模型」為題進行分享，康峻宏表示，肌少症是指隨著年齡增長，肌肉質量、肌力及身體功能逐漸下降的退化性疾病，也是許多長者虛弱、跌倒，甚至影響生活品質的主要原因，但肌少症早期預測不易，容易被忽略為正常老化現象。

康峻宏指出，為了克服早期評估的困難，研究團隊建立AI模型，將無標記動作捕捉系統結合可穿戴式設備進行日常活動監測，透過步態、姿勢等量化數據，記錄、檢測民眾的細微變化，如步伐縮短、步行速度變慢或有代償等情形，進一步發現身體功能的可能異常；而透過這些數據的蒐集建置，可進一步根據患者肌少症狀況建立優化骨骼肌肉健康的建議措施。

研討會探討議題包括肌少症的篩檢與治療、銀杏減緩肌少症之潛力以及身體功能性行動能力評估等。日本國家老年醫學中心肌肉骨骼疾病科細山徹副主任(Dr.Hosoyama Tohru)指出，肌少症是一種與年齡相關的肌肉疾病，目前仍未發現肌少症特定的分子標記，因此在預測及診斷上都有困難，也很難找到有效的肌少症預防及治療標靶，目前各國皆積極投入開發預防及治療方法，尤其人口老化快速發展的亞洲國家。