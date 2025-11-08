石崇良再拋政策！明年擴大兒童專責醫師　照顧0~6歲也防兒科萎縮

▲衛福部長石崇良出席2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

雖然健保補充保費改革方案惹議，衛福部長石崇良沒有因此緩下腳步，今（8）日出席「台灣醫學週」開幕活動再拋新政策，明年要擴大現行「幼兒專責醫師」制度為「兒童專責醫師」，服務年齡從0~3歲再往後延伸至6歲，包含預防保健等全人整合性照護，就像讓孩子有一位「大天使」陪伴成長；另一方面，透過保障0至6歲兒童醫療健保點值、專責醫師制度導入價值支付，來避免兒科醫師人力萎縮。

石崇良指出，健保傳統思維是服務跟著人走「按件給付」，也因此，隨著國內少子女化，導致兒科病人減少，加上預防保健做得好，孩子不生病、不看病，疫情期間台大兒童醫院就曾出現「醫護人員比病人還多」的情況，也讓選擇兒科的醫師減少，相關人力恐因此萎縮。

石崇良表示，兒科未來將往「價值導向支付」，讓預算依照健康管理與照護成果分配，「不是看病越多拿越多，而是讓孩子健康也有預算」。衛福部已經在明年健保總額中框列兒科預算，一來用於推動「兒童專責醫師」制度，強化預防保健、營養指導與健康管理，逐步朝價值導向的給付模式邁進，另一方面，也要增加兒童重症、難症的給付。

石崇良說明，現行幼兒專責醫師是針對0~3歲小朋友，從出生開始媒合健檢、預防保健、塗氟等服務，就像全人的整合性照護，目前覆蓋率約65％；隨著這些小朋友持續成長，明年將擴大至學齡前，0~6歲兒童都可以獲得專責照顧。

這項制度擴大家庭醫師計畫概念，石崇良形容，家庭醫師對象多為成人與慢性病患者，專責醫師則是負責學齡前兒童，重點在於健康習慣養成與肥胖防治，希望把「健康台灣」的精神導入兒童照護。

石崇良致詞也談到近期心境，台灣面臨人口結構快速變化，進入超高齡與少子化社會，醫療人力面臨嚴峻衝擊等種種挑戰，他必須趕快做一些事情，雖然很多老師、朋友都提醒他「不要一直丟東西（政策），你這樣會很慘」，但是他認為不快一點，挑戰就在門口「每天看著那些數字，真的睡不著覺」，一定要加快腳步，下一代真的沒辦法交代。