醫界支持補充保費改革　台大院長：投資獲利回到健康維護





▲2025台灣健康照護聯合學術研討會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長石崇良拋出補充保費改革規劃，針對股利、租金、利息改採「結算制」被視為拿存股族開刀，引發民眾強烈反彈而暫緩。不過，今日醫界紛紛表態支持，台大醫院院長余忠仁表示，補充保費立論合理，民眾投資獲利應該回到健康維護，只是如何徵收仍待討論。

補充保費3大變革措施包括利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」、單筆扣繳上限由1千萬「提高到5千萬」、高額獎金扣費門檻由投保薪資的4倍調整為「最低工資的4倍」。措施引發小資存股族不滿，衛福部昨日晚間緊急回應，補充保費的改革方案，目前仍在研議階段，會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。

余忠仁今日上午出席台大醫院記者會受訪被問及補充保費看法，他表示，補充保費本身的立論是合理的，問題是如何去徵收。余忠仁解釋，基本上他是支持補充保費的執行，因為目前健保費的費基來自於薪資，但很多屬於投資或機會財，這一塊也是社會財源的一部分，還是應該要處理。

余忠仁強調，尤其是人口高齡化之後，實際工作人口在減少，保費收入也會減少，健保還是要支應高齡化產生的醫療費用，「財源到底要從哪裡來？」他認為，當民眾累積財富越多，一定會去投資，投資的獲利，當然還是要回到自己健康維護。

2025台灣健康照護聯合學術研討會今日舉辦，台灣醫院協會理事長李飛鵬致詞時特別脫稿演出力挺石崇良，他強調「健康是投資不是支出」，過去4年健保總額成長率從3.3％增至5.5％，回應醫界增加健保總額就是石崇良。

李飛鵬說，對台灣人民健康照顧，石崇良真的很有承擔，尤其在這政府官僚體系之中，必須特別為他講話。「石崇良是真的很想讓台灣健保制度持續，讓我們子孫永遠獲得保佑。」

「台灣社會已經老了。」李飛鵬指出，國內老年人口即將超過20%，端看大家的家庭之中，長者越來越多，高齡者經常面臨大病小病，可能行走還需要拐杖，人口老化如此嚴重，實在應該把家庭收入一部分用以規劃給父母老人可以用。

李飛鵬無奈表示，要全體民眾都加收保費很困難，石崇良苦口婆心，希望從收入比較高的人來出一點、加收一點保費，其實是一個滿卑微的請求。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁也在活動中受訪指出，這次主要爭點在於「結算制」起徵點2萬元，年輕世代認為透過股票股息很容易就會達到，也不算真正的有錢人。他建議政府應該去精算，將門檻金額拉高至10萬元或20萬元，影響更聚焦在經濟優勢者，回歸到健保精神「有能力者多幫弱勢一把」，讓改革更公平。

洪子仁強調，補充保費改革方向正確，但可能政策推出太快，讓年輕族群、小資族心裡不舒服，尤其戰後嬰兒潮出生的50歲以上民眾，收入與資本利得、經濟狀況較好，就醫頻率相對高，如果讓他們就資本利得多繳一些，也是幫助年輕世代，大家會比較能接受。