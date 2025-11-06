月薪6萬、年終2個月就要多繳　補充保費改革5大QA一次看懂

▲中央健保署。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

衛福部長石崇良拋出「補充保費」收取將有3大變革，包括利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，引發外界反彈，定存族、存股族都不滿被開刀。讓不少小資族抱怨連連。對此，《ETtoday新聞雲》特別整理補充保費改革5大QA，一次了解為什麼要改、怎麼計算和哪些族群受影響。

Q1：為什麼要改革補充保費制度？

目前所有保費收入75%是一般保費收入，還是以「薪資工作所得」為主要來源。石崇良指出，整個健保財務要永續發展，在財務結構上要尋求公平合理，補充保費現在只佔9%左右而已，貢獻沒有很多，所以希望因應超高齡社會來臨，重新檢討付費公平性。

Q2：利息、股利、租金「年度結算」制是什麼？

利息、股利、租金一直是以「單筆計算」，許多人將收入「拆單」避稅，未來若改為「年度結算」，一年總計超過2萬元就要繳2.11%，所以導入結算機制，避免以拆單方式規避。例如每月利息1.9萬元，一年共領22.8萬元，22.8萬×2.11%＝約4800元。

Q3：調高單筆扣繳上限怎麼調？

目前規定利息、股息超過1000萬元以上，採用1000萬元當天花板，依現行費率2.11%，大約是繳21萬元，但希望有能力的人可以多幫忙弱勢，所以把天花板提高到5000萬元，換算下來，會從現行繳21萬元變100萬元左右。

Q4：獎金門檻怎麼修？

過去以4倍投保薪資起徵，例如每個月10萬元，獎金單筆超過40萬元，才會開始徵收補充保費，如果是50萬元，會以10萬元部分徵收2000元補充保費。修法後以「最低薪資4倍」為標準，若以明年最低薪資2萬9500元計算，獎金超過11.8萬元就要繳補充保費。

例如月薪6萬元，年終領了2個月共12萬元，超過11.8萬門檻，剩下的金額×2.11%，要繳約42元補充保費。

Q5：房東未報稅、地下經濟恐徵收不到？

外界認為台灣有很多包租公和包租婆沒有報稅，就算改制，未來可能也徵收不到。石崇良表示，這部分涉及所得報稅的問題，會找財政部討論看看，因為這也涉及整個稅制的公平性。