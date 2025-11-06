別再靠意志力減肥！8個日常習慣讓你「不知不覺瘦一圈」

▲減重不一定要靠激烈節食或高強度運動，可以從日常生活小習慣調整。（示意圖／VCG）



記者黃稜涵／綜合報導

現代人生活忙碌、工時長，許多人總喊著「想瘦卻沒時間運動」，營養師珊珊提醒，其實減重不一定要靠激烈節食或高強度運動，只要從日常生活中調整「8個小習慣」，就能在不知不覺中讓體態慢慢變輕盈。

首先是「穩定血糖」，珊珊指出，碳水化合物是身體主要能量來源，不該完全排除。建議搭配蛋白質、膳食纖維與好油脂，能幫助餐後血糖穩定，也減少飢餓感與暴食衝動。

第二是「充足睡眠」，睡眠不只是為了精神飽滿，更與荷爾蒙平衡、代謝效率密切相關。她建議成人每天應睡足6到8小時，讓身體有足夠時間修復與重啟代謝。

第三是「訓練肌肉」，珊珊表示，肌肉量越高，越能有效利用攝取的糖分，避免轉為脂肪儲存，即使只是居家訓練、走樓梯或提早一站下車走路，都能慢慢見效。

第四是「維持活動」，珊珊提醒，久坐是現代人最大的健康陷阱，除了固定運動外，也應增加日常活動，例如多走動、拉筋或簡單伸展，讓身體保持活性。

第五是「維持腸道健康」，健康的腸道菌叢能提升營養吸收，也會影響情緒、免疫力與膚況。建議多吃蔬菜、水果與發酵食品，幫助腸道維持平衡。

第六是「釋放壓力」，長期壓力會干擾荷爾蒙與代謝，甚至造成慢性發炎。珊珊建議每天至少留5分鐘給自己伸展、深呼吸或冥想，讓身體重新歸零。

第七是「傾聽身體需要」，珊珊提醒，學會分辨「真的餓」和「只是嘴饞」很重要。在每餐前先停下來思考，問自己「我現在真的需要食物嗎？」是管理飲食的第一步。

第八是「不被數字綁架」，別只看總熱量，而應分析熱量來源。攝取適量碳水、足夠蛋白質與好油，能讓身體獲得完整營養，維持穩定代謝。

珊珊強調，減重不是一場意志力的戰爭，而是生活方式的調整，她建議從今天開始，每餐多加一份蔬菜、設定固定睡眠時間、每天花五分鐘放鬆伸展，「當你習慣這樣生活，體態自然會變得更輕盈，整個人也會更有活力。」