補充保費改制挨批　石崇良試算講解：過去領50萬獎金只收2千

記者趙于婷／台北報導

衛福部長石崇良昨天拋出「補充保費」收取將有3大變革引發反彈，其中高額獎金扣費門檻由投保資薪的4倍調整為最低工資的4倍。對此，石崇良今天出面說明，試算現行制度以4倍投保薪資起徵，例如每個月10萬元，獎金單筆超過40萬元，才會開始徵收補充保費，如果是50萬元，會以10萬元部分徵收2000元補充保費。

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者鄭毓齡攝）

石崇良說明，3大變革措施包括利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」、單筆扣繳上限由1千萬元提高到5千萬元、高額獎金扣費門檻由投保薪資的4倍調整為最低工資的4倍。消息一出，就有定存族不滿「定存利息1.7%，政府還要拿2.11%」、存股族則質疑「股票貼息，還要繳稅給政府！」相當不合理，政府變土匪。

他指出，補充保費有6大類，討論改革主要希望把天花板打開，過去利息、股息超過1000萬元以上，只採用1000萬元當天花板，依現行費率是繳21萬元，但希望有能力的人可以多幫忙弱勢，所以把天花板提高到5000萬元，因此換算下來，會從現行繳21萬元變100萬元左右。

第二是針對獎金起徵點，以4倍投保薪資起徵，例如每個月10萬元，獎金單筆超過40萬元，才會開始徵收補充保費，如果是50萬元，會以10萬元部分徵收2000元補充保費。石崇良說，對另外一個族群來說，例如投保薪資是3萬元，超過12萬元就要開始繳補充保費，這很明顯不公平，所以改革是希望調整成一致水準，不論投保薪資多少，繳交保費起徵標準是一樣的。

第三是導入結算機制，他說明，過去是單筆繳交，但就會出現假設你有1000萬元存款，拆成10張，就會變成1塊錢補充保費都徵收不到，所以這次導入結算機制，避免以拆單方式規避。

針對民眾反彈聲浪，石崇良也直言，這次會進行補充保費調整，也是考量到年輕族群，過去不修法的話，就是要調整一般保費，受到影響的大多也是小資族，所以針對現在本來就在徵的補充保費去做改革，至於改革後能為健保增加多少挹注，則還要等方案確定才能確定。