胃癌術後「調身體」疑中毒　臉歪嘴斜昏迷3天險喪命

姑婆芋。（圖／食藥署提供）

▲醫師提醒民眾開刀後別吃來路不明草藥或補品，以免誤食姑婆芋等毒物。（圖／食藥署提供）

記者邱俊吉／綜合報導

一名70歲胃癌患者開刀後回家休養，卻突然全身麻痺、口齒不清，家人擔心癌症轉移或中風，緊急送醫後，檢查卻發現腦部、神經均無異常，3天後病人轉醒，才坦承為了「調身體」，有飲用朋友推薦的草藥；醫師說，術後切勿服用來路不明的草藥或補品，因某些食物與植物恐造成麻痹、中毒，吃了得不償失。

敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書分享此案例，他寫道，當時將該病人收住院觀察，並會診神經內科，但檢查後，發現患者既無癌症轉移，也不像中風，怎樣都找不出原因，臉歪嘴斜卻無法改善，不能正常進食，醫療團隊只好持續替他打點滴補充營養。

直到3天後，該病患的意識逐漸恢復，才向醫療團隊坦承，其實開完刀、做完化療後，有朋友介紹他吃一種草藥，說可以加速調理身體，所以一直自己煎來喝。

陳榮堅指出，常見患者誤信「天然無害」說法，卻忽略草藥成分複雜，特別是部分食物如河豚、姑婆芋等，進食恐造成麻痹、中毒，所以千萬不要亂吃。

此外，陳榮堅另舉例一名60歲肝膿瘍患者，接受微創引流手術後，原本恢復良好，沒想到返家2天卻又回院，且傷口的滲膿量每日超過200毫升，追問下才發現，原來是家人想幫他進補，每天燉人參雞、煮中藥湯，結果反而引發強烈的發炎反應。

當時抽血顯示，病人的白血球已經明顯飆升，只能再度住院，經過整整1周的抗生素治療才控制下來。

陳榮堅表示，許多人覺得只要開刀，就算是再小的傷口，都會元氣大傷，但其實醫療團隊更擔心患者自己「吃出問題」，建議術後不要過度攝取不必要、來路不明的食物或補品，以防病情惡化，自找麻煩。

關鍵字： 健康 手術後 草藥 中毒 禁忌

