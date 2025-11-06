脖子痛真兇非「滑手機」　研究曝久坐、睡不好才是主因

▲滑手機未必是害人脖子痛的元兇，最新研究揭示休息、運動量不足的關係更大。（圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／綜合報導

許多民眾經常感覺頸部痠痛，但真兇未必是低頭使用手機，而是「沒睡好、沒運動」。復健科醫師王思恒在臉書分享一項研究，指脖子痛與姿勢關聯不如想像中密切，反而和休息、活動不足更有關，若長期苦於此問題，不要急著使用矯正器，透過規律運動及高品質睡眠，便可能有明顯改善。

王思恒在臉書引用《巴西物理治療期刊》在今年11月才出版的最新研究，研究團隊追蹤近400位起初沒有脖子痛的成年人整整1年，並以儀器測量其低頭滑手機時的角度，結果發現，「手機頸」角度較大者，並不會更容易有頸痛困擾。

進一步分析則顯示，1年後開始脖子痛的人，共通特徵是睡眠品質不佳，且身體活動不足。

王思恒解釋，身體就像一個銀行帳戶，姿勢不良或長時間低頭確實會消耗能量，也就是花錢，但只要帳戶裡的「健康餘裕」夠多，本身便足以修復不適，而充足睡眠與規律運動，便是每日為健康儲值的方式；反之，壓力、焦慮、睡眠不足及久坐不動，則會加速帳戶見底，任何微小刺激都可能引爆疼痛。

此外，王思恒寫道，該研究印證「生物-心理-社會」 的概念，也就是疼痛不僅為肌肉問題，而是生活總體壓力的反映，當身體餘裕耗盡，即使只是低頭滑手機，也可能成為壓垮平衡的最後一根稻草。

王思恒提醒民眾，以後若感覺頸部痠痛，與其花錢買各種昂貴的姿勢矯正器，不如先檢視自己的作息與活動量是否足夠，好好儲值健康餘裕，可能很快便有幫助。