黃明志案搜出「愛他死」　醫揭常混K他命、冰毒「一粒也能奪命」

▲馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝死案。（圖／翻攝自臉書、IG）

記者趙于婷／台北報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝死案，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Ecstasy）。對此，醫師指出，愛他死通常指的是MDMA（亞甲基雙氧甲基安非他命），有些製造者為了增加藥效或降低成本，會將MDMA混雜K他命、冰毒等5種成分，即便只服用一粒都可能猝死。

精神科醫師楊聰財指出，愛他死俗稱搖頭丸、快樂丸等，在多數國家和地區被列為第二級毒品，具有興奮作用，同時也帶有部分迷幻作用，但市面上流通的品質參差不齊，純度極不穩定。

他進一步提到，有些製造者為了增加藥效或降低成本，經常會將MDMA混雜或以其他更危險的物質取代，常見的摻雜物包括甲基安非他命（冰毒）、麻黃素、咖啡因、K他命（Ketamine）、其他迷幻藥物（如 PMA、DXM）。

MDMA的毒性主要表現在其對身體的急劇影響，施用過量或對其過度反應都可能引發嚴重的健康危機，包括「體溫過高、脫水與電解質失衡、心血管系統問題」。

MDMA與其他物質混合使用會使致死風險大幅增加，極度危險，最常見的危險組合就是和酒精混用，酒精會加劇MDMA造成的脫水，顯著增加體溫過高、腎衰竭和心血管意外的風險。

楊聰財提醒，即使是只服用一粒，也曾有猝死的醫學紀錄，且猝死個案不乏在沒有潛在疾病或未混合其他藥物的情況下發生，致命的因素包括「藥物過量或純度過高、體溫過高和器官衰竭、心臟和血管急性病變、與酒精或其他藥物混合使用」。