《康健》公布「8大疾病特色醫院」名單　中醫大附醫入選5項最多

▲中國附醫宣布全面加薪，臨床醫護調薪幅度最高達20%。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中國醫藥大學附設醫院。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

《康健》雜誌首度公布8大疾病「特色醫院」名單，這份名單是結合專家與健保公開數據，蒐整全台400餘家醫院資料評選而成，不只打破大醫院迷思，同時彰顯不同層級各家醫院的醫療照護強項，讓民眾就醫更有依據。

《康健》指出，本次評選涵蓋8大疾病，包括氣喘、肺阻塞、糖尿病、腎臟病、人工關節手術、子宮肌瘤手術、心肌梗塞與腦中風。共有19家醫學中心、36家區域醫院、47家地區醫院入選，其中不乏多項疾病重複入選的醫院，顯示其醫療照護實力深厚。

以醫學中心組為例，中國醫藥大學附設醫院入選項目最多，共5項（氣喘、人工關節手術、子宮肌瘤手術、急性心肌梗塞、腦中風），展現其在慢性病照護與急重症救治兩端皆具高水準。

次多則為衛生福利部雙和醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院和亞東紀念醫院，分別入選4項疾病別。

在區域醫院組中，台北醫學大學附設醫院表現最為突出，入選7項疾病別（肺阻塞、氣喘、糖尿病、腎臟病、人工關節、子宮肌瘤、心肌梗塞），展現「準醫學中心」的整合實力與臨床能量。

次多則為衛生福利部桃園醫院、大林慈濟醫院與嘉義基督教醫院，分別入選6項，凸顯區域醫院在地紮根、兼顧急慢性照護的強勁實力。

至於地區醫院組，中國醫藥大學新竹附設醫院表現最為出色，入選3項疾病別（腎臟病、人工關節手術、子宮肌瘤手術），顯示即使是小醫院也不容小覷。

近期，衛福部為了落實分級醫療，宣布最快於明年下半年依《健保法》實施「輕症未經轉診，直接至醫學中心就醫，加收當次醫療費用50％部分負擔」措施。

以目前醫學中心門診平均每人每次健保支付約2,400元計算，若小病未經轉診就直衝大醫院看病，將需自付約1,200元。

根據《康健》最新揭曉的「2025特色醫院」名單，中小型醫院在疾病照護上的表現，不一定遜於醫學中心。例如，屬於慢性病、處置相對單純、或是自費項目較多的疾病，包括糖尿病、腎臟病、人工關節手術與子宮肌瘤手術，中小型醫院在照護表現上同樣出色。

《康健》專訪童綜合醫院，看見團隊透過AI與跨團隊合作，為糖尿病病人打造從門診到居家的精準照護，讓科技控糖落實於日常生活；四季台安醫院則以影像化醫病溝通，讓子宮肌瘤微創手術更極致、安全，也讓病人不再害怕與疑惑。

相對地，需跨專科團隊、高階設備或人力密集追蹤的急重症照護項目，如心肌梗塞、腦中風、肺阻塞與氣喘，仍以中大型醫院為主力。

透過全台第一份量化且可驗證的就醫參考依據，《康健》希望賦予國人更多就醫的主導權，在面對健康挑戰時，可以告別焦慮盲從，而且能參考客觀數據，精準、自信地選擇最能守護健康的專業團隊。

▼《康健》公布8大疾病「特色醫院」名單。（圖／《康健》提供）

▲▼《康健》公布8大疾病「特色醫院」名單。（圖／《康健》提供）

▲▼《康健》公布8大疾病「特色醫院」名單。（圖／《康健》提供）

▲▼《康健》公布8大疾病「特色醫院」名單。（圖／《康健》提供）

▲▼《康健》公布8大疾病「特色醫院」名單。（圖／《康健》提供）

▲▼《康健》公布8大疾病「特色醫院」名單。（圖／《康健》提供）

▲▼《康健》公布8大疾病「特色醫院」名單。（圖／《康健》提供）

▲▼《康健》公布8大疾病「特色醫院」名單。（圖／《康健》提供）

▲▼《康健》公布8大疾病「特色醫院」名單。（圖／《康健》提供）

