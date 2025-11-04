女染「腺病毒性結膜炎」傷視力　醫示警傳染力強：共用毛巾就會中

▲30多歲女「腺病毒性結膜炎」導致視力明顯模糊。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名30多歲女性因紅眼久未痊癒、異物感與分泌物增多，甚至出現視力模糊，經詳細檢查後，確診為傳染力極強的「腺病毒性結膜炎」，由於延誤就醫，病情已併發角膜炎與角膜水腫，導致視力明顯模糊。醫師提醒，腺病毒性結膜炎傳染力極強，不僅透過飛沫，也能經由接觸感染，例如共用毛巾、手帕、枕套、眼藥水或玩具等，都可能造成病毒傳播。

台北市立萬芳醫院眼科蔡宗穎醫師指出，結膜炎是常見眼科疾病之一，依病因可分為「傳染性」與「非傳染性」兩大類，前者以病毒與細菌感染最為常見，其中腺病毒性結膜炎的傳染力極強，若家中有人感染，建議將物品以 1:100 稀釋漂白水消毒，並避免共用個人物品；在學校或辦公室，也應勤洗手、戴口罩，防止群聚感染。

初期的紅眼症狀常不明顯，多數患者以為是過敏或疲勞引起，甚至自行購買眼藥水應付。蔡宗穎表示，過敏性結膜炎通常以雙眼發作、癢感明顯為主；病毒性結膜炎則可能先單眼發作，出現白色分泌物、異物感或畏光等症狀，嚴重時會影響角膜，導致視力減退與疼痛，若症狀持續超過一周、使用多次藥物仍未改善或伴隨視力模糊、劇痛等情況，應立即就醫。

在治療方面，目前腺病毒性結膜炎以支持性療法為主，治療重點在於緩解症狀、預防併發症及減少傳染風險，視情況開立人工淚液、抗發炎藥物，移除偽膜以減少眼部不適與發炎反應；若病情嚴重或合併角膜發炎，則需密集追蹤與治療，防止留下角膜混濁或視力受損等後遺症，多數病人可於一至二週內痊癒，但若角膜出現白色斑點，視力恢復就需要更長時間。

許多病人為求快速緩解紅腫與不適，可能自行購買含類固醇的眼藥水使用。蔡宗穎提醒，類固醇雖具有抗發炎效果，但使用不當反而會造成新的併發症，如眼壓升高或延誤正確治療時機，尤其類固醇藥水的濃度不一，若缺乏醫師監控，可能越用越糟。