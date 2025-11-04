流感疫苗剩不到200萬劑　疾管署：疫情12月威脅更大





▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年流感疫苗打氣創紀錄，疾管署副署長曾淑慧表示，目前公費流感疫苗剩不到200萬劑，雖然本周疫情將脫離流行，但是因為天氣逐漸轉涼，推估12月下旬流感疫情會再度升溫，屆時冬季流感重症個案、感染個案、住院人次，預期都會比目前秋季更多，威脅也更大，高風險民眾儘速接種。

曾淑慧指出，流感疫情上周門急診就診10.6萬人次，比前一周下降6%，急診就診百分比10.4%，低於流行閾值，預估本周就會脫離流行。至於新冠疫情，國內上周健保門急診就診1,398人次，和前周相比微幅上升2%，國內新冠疫情在低點波動，國際疫情則持續上升，提醒民眾特別注意。

疾管署指出，截至今年11月3日，公費流感疫苗接種數約477.8萬人次，國內新冠疫苗接種累計約106.1萬人次，均約為去年同期的1.2倍。

曾淑慧表示，流感疫苗接種為歷年同期最高，目前公費流感疫苗剩不到200萬劑，因為目前天氣逐漸轉涼，根據疫情中心數理模式分析，12月下旬流感疫情會再度升溫，屆時冬季流感重症個案、感染個案、住院人次，預期都會比目前秋季更多，對民眾威脅更大。

至於新冠疫情，曾淑慧說明，因為秋冬本身是呼吸道疾病活躍時期，未來新冠疫情仍然會升溫，還是鼓勵高風險民眾儘早接種疫苗，降低重症、減少死亡。

另外，考量民眾有不同需求，曾淑慧表示，疾管署除了10/1提供莫德納mRNA疫苗，11/12起增加提供Novavax蛋白質次單元疫苗給民眾接種，總計有22.5萬劑。

也就是說，下周三起同時有兩種新冠疫苗可以接種，都是經過食藥署核可，同樣安全有效，滿12歲以上且尚未接種的公費對象可擇一廠牌接種，而滿6個月以上至11歲的公費對象依疫苗核准適應症，則可接種莫德納 LP.8.1疫苗。

疾管署表示，今年約有4,400餘家接種合約院所，另全聯、大全聯及家樂福亦於指定門市及時段設置疫苗接種站，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通（https://vaxmap.cdc.gov.tw）、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。