每年6千人死於肺阻塞　醫示警「心肺共病」：6成有心血管問題

▲61%肺阻塞患者有心血管共病。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

肺阻塞或稱慢性阻塞性肺病（COPD）長年位居台灣十大死因之一，根據衛福部113年資料統計，死亡人數超過 6,000 人。醫師指出，根據一份1,240名肺阻塞風險暨照護普查報告顯示，61%肺阻塞患者有心血管共病，而曾發生急性惡化者，心血管事件風險增加4.6倍。

全球慢性阻塞性肺病倡議組織（GOLD）也於2025年治療指引中首度新增「心肺風險」概念，指出肺阻塞病患除原本肺部有惡化風險之外，在急性惡化發生期間及之後，心血管事件發生的風險會顯著增加，顯示肺阻塞急性惡化不僅造成肺部負擔，更可能引發心血管嚴重事件或死亡風險。

而台灣胸腔暨重症加護醫學會今日發布一項報告，是涵蓋北、中、南、東15家醫院共計1,240名肺阻塞風險暨照護普查，顯示61%患者有心血管共病，而曾發生急性惡化者，其心血管事件風險增加4.6倍，且未來一年發生中重度惡化風險也增加3.3倍。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，肺阻塞已被WHO列為全球第4大死因，近年隨著步入超高齡社會與環境因素影響，「預防惡化」與「共病風險」已成為肺阻塞重要治療課題。

陳育民說，為能快速識別高風險患者，應全面檢視6大風險評估，包含「呼吸困難、症狀問卷分數偏高、頻繁咳嗽咳痰、心血管共病事件、肺功能較低、中重度惡化」，發生肺阻塞惡化者，其心血管事件風險增加4.6倍。

另外，進一步分析發現，曾有肺阻塞惡化史或具其他高風險因子（包含明顯呼吸道症狀如咳、痰、喘、悶，肺功能差、心血管共病、肺阻塞惡化史）的患者，再次發生肺阻塞惡化的風險為低風險族群的8.1倍，凸顯早期識別高風險族群與介入治療的重要性。

台灣胸腔暨重症加護醫學會專科醫師蘇剛正也提到，從這份風險普查報告來看，肺阻塞急性惡化者對比從未惡化者，心血管事件風險更上升4.6倍，且即使6個月到1年後，風險仍維持高於穩定期族群。

蘇剛正強調，肺阻塞常合併其他疾病，對預後有顯著影響，因此需要多元的照護介入做為治療解方，肺阻塞首重「5大抗惡化行動」，包括「戒菸、規律使用吸入劑、疫苗接種、肺復原、營養補充」，真正做到先保肺、後護心，遠離致命風險。