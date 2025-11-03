東森總裁王令麟曝「自然美」祕訣　笑稱「70歲比6年前更年輕」

▲東森集團總裁王令麟。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

《ETtoday健康雲》與「東森栢馥功能醫學健康服務會館」今（3日）舉辦健康講座，邀請顱顏重建權威、林口長庚紀念醫院院長陳建宗醫師擔任主講人，分享逆齡抗老觀念。 東森集團總裁王令麟也親自參與，他分享，現在70多歲從沒有做過任何整形手術，為了「自然美」每天花時間保養，現在的自己比6年前還年輕。

總裁王令麟說，自己6年前跟今天完全不一樣，「我以前有抬頭紋，每天花很多時間按摩，這6年來每天不間斷的保養，現在完全比6年前更年輕，恢復會發亮的皮膚，因為我就是自然美，我為了自然美企業，每天多耗費15分鐘認真保養。」

他更進一步分享與母親的故事，過去陪伴母親70幾年生活，一路看母親的改變，女性從年輕結婚生子，為家庭、另一半和孩子操勞，都忘了真正需要關懷的是自己，在母親年紀大之後，他每年帶母親做健康檢查，「我告訴她，身體是一部車的話，也開了80年，總是要檢查，有零件要換。」

總裁王令麟說道，「我也到了現在這個年紀，所以我成立東森栢馥，主要目的是推動長期保健和美容保養，打造一個身心靈健康環境」。他回想，以前帶母親健檢，母親都很恐懼去醫院，每次看到很多坐輪椅、躺在床上，她擔心自己有一天也會這樣。

「預防醫學跟平時保養重於手術。」總裁王令麟強調，如今成立一個身心靈健康的環境，一天只服務不超過30個人，專精服務VIP，「現在我有五個孫子，我也是每天除了事業，就是關心兒女、孫子，所以我們一定讓自己很健康。」

▲東森集團總裁王令麟與林口長庚醫院院長陳建宗。